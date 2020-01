Willems: ‘Ik heb tegen Ronaldo gespeeld, maar dit was net zo zwaar’

Newcastle United speelde afgelopen zaterdag met 1-1 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers en het was mede aan Jetro Willems te danken dat the Magpies een punt overhielden aan het bezoek aan Molineux. De linksback slaagde erin om Adama Traoré, de man in vorm aan de kant van the Wolves onschadelijk te maken. Willems moet twee dagen later wel toegeven dat hij zijn handen vol heeft gehad aan voormalig jeugdinternational van Spanje.

“Ik heb tegen een aantal enorm goede spelers gespeeld, maar niemand was zo snel als Traoré. Hij is ongelooflijk, echt een beest. Hij is niet alleen snel, maar ook zo sterk”, vertelt Willems in gesprek met de Northern Echo. “Hij staat bekend als de snelste man in het voetbal en ik weet dat dat klopt. Ik denk graag dat ikzelf ook behoorlijk snel ben, dat deed ik tenminste voordat ik tegen hem speelde! Dit was echt een ander verhaal.”

“Ik heb tegen Cristiano Ronaldo gespeeld, die is ook snel, maar niet zo snel. Natuurlijk is hij technisch heel goed, maar het is soms makkelijker om tegen zo iemand te spelen dan iemand die razendsnel is.” Traoré wordt al genoemd bij clubs als Manchester United en Liverpool en Wolverhampton zou 93 miljoen euro willen zien voor zijn diensten.

Willems denkt dat de aanvaller ook op een hoger niveau uit kan blinken: “Ik stond op het EK tegenover Ronaldo toen Nederland tegen Portugal speelde. Dat was zwaar, maar dit was net zo zwaar, hoewel ik het idee heb dat ik het behoorlijk goed heb gedaan.” Willems wordt dit seizoen door Newcastle gehuurd van Eintracht Frankfurt en kwam vooralsnog achttien keer in actie in de Premier League.