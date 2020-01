‘Heel Marokko zegt dan: ’Je bent een kaaskop en een landverrader‘’

Anwar El Ghazi weet dat het Nederlands elftal de nodige blessures heeft in aanvallend opzicht, maar de vleugelaanvaller van Aston Villa rekent er desondanks niet op dat bondscoach Ronald Koeman hem op korte termijn oproept. Oranje moet evenwel puzzelen in de aanvalslinie, nu Memphis Depay en Donyell Malen vanwege uiteenlopende blessure maandenlang aan de kant staan.

"Om heel eerlijk te zijn, ben ik er zelfs door de blessures van Memphis Depay en Donyell Malen helemaal niet mee bezig", benadrukt El Ghazi in gesprek met De Telegraaf. "Sowieso wordt de eerstvolgende selectie pas in maart bekendgemaakt en met Aston Villa hebben we onze handen vol om genoeg punten te pakken om uiteindelijk in de Premier League te blijven." El Ghazi scoorde zondag de eretreffer voor Villa in het thuisduel met Manchester City (1-6). Villa staat na de zware nederlaag op de achttiende plaats en moet vrezen voor degradatie.

El Ghazi, die in 2015 voor het laatst voor Oranje uitkwam, heeft eerder in zijn loopbaan heel bewust voor het Nederlands elftal gekozen. "Maar inmiddels weet ik dat het geen zin heeft om te dromen. Keihard werken, goed spelen en afwachten, is beter. Nee, ik verwacht niets terug van de bondscoach of de KNVB, omdat ik voor Oranje heb gekozen." De focus van de voormalige Ajacied ligt voorlopig op keihard werken in Engeland. "En als ik erbij kom, wil ik met mijn diepte, snelheid, goals en assists mijn meerwaarde bewijzen. Linksbuiten is mijn beste positie."

Mohamed Ihattaren koos net als El Ghazi voor Oranje en volgens laatstgenoemde is dat een 'dappere beslissing'. De PSV-middenvelder had het volgens hem nooit goed kunnen doen. "Kies je voor Marokko, dan zegt heel Nederland: 'Je bent hier geboren en hebt hier je opleiding genoten', terwijl heel Marokko in het geval van de keuze voor Nederland zegt: 'Je bent geen Marokkaan, een kaaskop, een landverrader." El Ghazi prijst de volwassenheid die de pas zeventienjarige Ihattaren tentoonspreidt. "Hij heeft het lef om als zeventienjarige een keuze te maken. Accepteer die gewoon. Ik hoop echt dat hij een geweldige carrière gaat maken, want dat gun ik hem van harte. Hij is een prachtige voetballer."