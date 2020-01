De Ligt moet ook in kraker voorrang verlenen aan Demiral

Juventus neemt het zondagavond in het Stadio Olimpico op tegen AS Roma en Matthijs de Ligt zal dat duel in eerste instantie vanaf de bank aanschouwen. De centrale verdediger, die de afgelopen weken ook kampt met lichamelijke ongemakken, moet voor de vierde wedstrijd op rij in de dug-out plaatsnemen. Concurrent Merih Demiral vormt samen met Leonardo Bonucci opnieuw het centrale duo bij La Vecchia Signora. Aan de kant van de Romeinen ontbreekt Justin Kluivert overigens met een blessure.

Trainer Maurizio Sarri kiest verder voor dezelfde namen die afgelopen maandag ook van Cagliari wisten te winnen. Gonzalo Higuaín moet daardoor eveneens genoegen nemen met een plek op de bank, aangezien het aanvalsduo opnieuw gevormd wordt door Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo. Aaron Ramsey moet de twee spitsen als aanvallende middenvelder de nodige ondersteuning geven.

I Giallorossi zijn op hun beurt bezig aan een goede reeks wedstrijden in de Serie A en Roma wist vijf van zijn laatste zes duels in een overwinning om te zetten. Alleen Internazionale kon de formatie van trainer Paulo Fonseca op een gelijkspel houden. De Romeinen bezetten momenteel de vijfde plek in de Italiaanse competitie, met hetzelfde puntenaantal als Atalanta.

De club uit Bergamo speelde zaterdagavond al gelijk tegen Inter, wat Juventus de kans biedt om de titelconcurrent te passeren. De regerend landskampioen heeft momenteel een punt minder dan de rivaal uit Milaan en pakt in het geval van een overwinning op Roma een voorsprong van twee punten. Het eerste fluitsignaal in de Italiaanse hoofdstad zal om 20.45 uur klinken.

Opstelling AS Roma: Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.