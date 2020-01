‘Supercup in het buitenland goed voor de waarde van het Nederlandse voetbal’

Sportmarketingdeskundige Chris Woerts sluit niet uit dat de wedstrijd om de Nederlandse Supercup op termijn wordt afgewerkt in het buitenland. Italië en Spanje hebben wedstrijden al verplaatst naar Saudi-Arabië en Woerts denkt dat het voor de reputatie van de Eredivisie goed is om de grenzen te verleggen. “Neem Marokko. Als je daar Hakim Ziyech en Mohamed Ihattaren een wedstrijd kan laten voetballen, waarom zou dat niet kunnen werken?”, vraagt Woerts zich af.

De strijd om de Spaanse Supercup heeft sinds dit seizoen een andere opzet. Barcelona, Real Madrid, Valencia en Atlético Madrid reisden deze week af naar het Midden-Oosten om daar om de prijs te spelen. Volgens Woerts is het goed voor te stellen dat de wedstrijd om de Nederlandse Supercup in de toekomst in bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten wordt gespeeld. “Ja, waarom niet? Alweer jaren terug kreeg ik een aanbod van een agent in Marokko, om daar onze Supercup te laten spelen. Maar er was geen draagvlak bij de clubs. Zonde. Je moet niet in eigen cirkeltje blijven draaien. Toon lef, verleg je grenzen en laat je niet afschrikken", zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

De oud-commercieel directeur van onder meer Feyenoord, Sunderland en de Eredivisie CV legt uit waarom het volgens hem een goed idee is, ook als clubs er niet achter staan. “We klagen met z’n allen dat de Eredivisie internationaal niet meetelt. Maar dat brengt ons niet verder. Alles begint met het werken aan je reputatie”, vertelt Woerts. “Je kan op z’n minst een degelijk onderzoek doen. Onze Supercup heeft geen sterke traditie. Sinds enkele jaren is de wedstrijd in stadion van de landskampioen, maar het leeft niet echt. Veel mensen zijn nog op vakantie, de tribunes zitten niet vol. Je kan zo’n wedstrijd best zien als een vehikel om de Eredivisie te promoten in het buitenland. Daar waar je zichtbaar bent, kan je geld verdienen."

Waar een affiche als Barcelona – Real Madrid mensen over de hele wereld aanspreekt, zal dat minder het geval zijn wanneer twee clubs uit de Eredivisie tegenover elkaar staan. “Ik kom zelf net uit Indonesië, dat is echt een voetbalgek land. Je moet het wel willen zien. Bekijk welke markten geschikt zijn. Wij als Eredivisie profileren ons graag als de competitie met de toekomstige sterren. Nou, laat die dan ook zien, zet ze international in de etalage. Een keer per jaar de Supercup in het buitenland, dat is goed voor de waarde van het Nederlands voetbal." Dat het voetballen niet alleen om geld draait, gaat er bij Woerts niet in. "Het heet toch betááld voetbal?"

Een wedstrijd in het buitenland zal tegen het zere been zijn van de supporters. “Ach, weet je, je kan altijd wel een bezwaar opwerpen om veranderingen tegen te houden. Wel twintig misschien. Maar zoek liever naar die ene reden waarom het wél zou kunnen werken. Probeer iets. Je hoort dat de fans tegen zijn, maar is dat wel onderzocht? Het is een internationale trend, dat duels ook buiten de eigen grenzen worden gespeeld. In Italië is de Supercup al jaren buiten Italië. In Spanje nu dus ook. Dat draait om vreselijk veel geld. Ga de boer op, zoek je kansen. Niet geschoten is altijd mis. We kunnen de Eredivisie veel beter vermarkten”, aldus Woerts, die hoopt dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal over een paar jaar in het buitenland wordt afgewerkt. “Tien jaar? Nou, ik hoop wel eerder.”