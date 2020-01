Veltman: ‘Als ik eerlijk ben, twijfelde ik destijds of hij het wel ging halen’

Donny van de Beek is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een belangrijke speler bij Ajax en de middenvelder lijkt inmiddels aan zijn laatste maanden in Amsterdam bezig te zijn. Nadat Real Madrid afgelopen zomer al nadrukkelijk werd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, dient nu ook Manchester United zich aan als gegadigde. Voor Joël Veltman komt die interesse in zijn ploeggenoot inmiddels niet meer als een verrassing, al was hij in het begin niet meteen overtuigd van de kwaliteiten van Van de Beek.

“Als ik eerlijk ben, dan twijfelde ik destijds bij Donny of hij het wel ging halen. Ik was niet overtuigd. Ik zag bij hem niet de exceptionele kwaliteiten die bijvoorbeeld een Naci Ünüvar of toentertijd Appie (Abdelhak Nouri, red.) hadden. Des te knapper is het dat Donny nu zoveel kwaliteiten heeft en een man van zoveel miljoen euro is geworden. Daar heb ik heel erg veel respect voor”, laat hij donderdag weten via de officiële kanalen van zijn club.

Veltman geeft toe verrast te zijn door de ontwikkeling die de Oranje-international heeft doorgemaakt. De verdediger merkt wel dat Van de Beek steeds serieuzer bezig is met zijn vak en wijt deze ontwikkeling onder meer aan de komst van Dusan Tadic, die zich vaak in de gym laat zien: “Daardoor is Donny er ook steeds vaker te vinden. Dan doet hij buikspieren en dan staat hij met zijn shirt omhoog: ‘Sixpackie hè!’ Dan zeg ik: ‘Wat moet ik nu zien dan?”, glimlacht hij.

Naast zijn kwaliteit om tussen de linies vrij te lopen, roemt Veltman Van de Beek ook om zijn functionele techniek: “Donny zou nooit vier man uitspelen of een ‘akka’ eruit gooien. Zijn aanname is om geil van te worden. Een goed voorbeeld was de goal bij Chelsea-uit. Een heel strakke bal van Hakim Ziyech, aannemen en gelijk stil, kort op de voet, om vervolgens raak te schieten. Dat is prachtig om te zien.”