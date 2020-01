Op versterkingen wachtende Advocaat neemt talenten mee naar Spanje

Feyenoord reist maandag af naar het Spaanse Marbella, waar de ploeg van trainer Dick Advocaat zich voor gaat bereiden op de tweede seizoenshelft. De oefenmeester liet voor de winterstop al meerdere malen weten graag een of twee nieuwe spelers te willen verwelkomen, maar heeft op het trainingskamp nog niet de beschikking over nieuwe gezichten.

Het is de pas aangetreden technisch directeur Frank Arnesen vooralsnog niet gelukt om aanwinsten naar De Kuip te halen. Feyenoord zou onder meer op zoek zijn naar een spits die als back-up en/of concurrent van Nicolai Jörgensen kan dienen. In de afgelopen week passeerden onder meer de namen van Club Brugge-aanvaller Jelle Vossen en Flora Tallinn-talent Erik Sorga de revue in het geruchtencircuit.

Advocaat heeft wel de jonge verdedigers Ramon Hendriks en Denzel Hall, allebei achttien jaar oud, meegenomen naar Spanje. Wouter Burger, die op huurbasis mag vertrekken en onlangs een overgang naar ADO Den Haag af zag ketsen, is eveneens mee. Marouan Azarkan, Nouafal Bannis en Achraf El Bouchataoui hebben daarentegen geen uitnodiging gekregen. Zij hebben zich inmiddels weer aangesloten bij de selectie van Feyenoord Onder-19.

De geblesseerden Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Sven van Beek zijn ook op het vliegtuig gestapt en zij zullen in het Marbella Football Center verder werken aan hun herstel. Feyenoord speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder, waarna op zaterdag een vriendschappelijk treffen met Borussia Dortmund volgt. De Rotterdammers hervatten de Eredivisie op zaterdag 18 januari met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.