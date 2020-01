Uitblinkende David Luiz geeft goudeerlijk interview: ‘We zijn niet goed genoeg’

Arsenal boekte woensdagavond in eigen huis een broodnodige overwinning op Manchester United (2-0). Het betekende pas de zesde competitiezege dit seizoen voor the Gunners, na negen remises en zes nederlagen. David Luiz was tegen Manchester United een van de absolute uitblinkers aan de kant van Arsenal en geeft na afloop een goudeerlijk interview tegenover BT Sport.

De Braziliaanse centrumverdediger erkent dat Arsenal tegen Manchester United een 'geweldige' eerste helft speelde, waarin Nicolas Pépé en Sokratis Papastathopoulos reeds de eindstand op het scorebord zetten. Na rust was het verval echter groot bij het team van manager Mikel Arteta, geeft Luiz toe. "We hebben een geweldige eerste helft gespeeld en het is een zeer belangrijke en volwassen overwinning. Maar we moeten wel zo eerlijk en nederig zijn om toe te geven dat we fysiek niet goed genoeg zijn. Dat hebben we tegen Chelsea laten zien in de tweede helft en dat hebben we vandaag ook weer laten zien in de tweede helft."

Arsenal maakte afgelopen zondag in het thuisduel met Chelsea ook al grote indruk in de eerste 45 minuten. Ook toen vielen de roodhemden in de tweede helft echter ver terug, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 1-2 nederlaag. "Maar als je fysiek niet goed genoeg bent, moet je met het hart spelen", benadrukt de 32-jarige Luiz. De Braziliaanse stopper stelt dat de spelersgroep van Arsenal op dit moment te maken heeft met veel veranderingen, ingeleid door het ontslag van Unai Emery eind november.

"We kunnen niet van nul naar tien gaan in één dag, week of maand. Maar het is prachtig om te zien hoe de kinderen beginnen te begrijpen welke toewijding je moet hebben en wat je allemaal moet doen om grote dingen te bereiken in het leven en in het voetbal. Ik denk dat we dat vandaag hebben laten zien. We gaan grote dingen laten zien in de toekomst, maar stapje voor stapje", aldus Luiz, die daarbij een grote rol ziet weggelegd voor Arteta. "Ik heb het vorige week al gezegd, maar Mikel is een geweldige coach. Hij brengt een filosofie waarin ik geloof. Hij kan elke speler beter maken."

Luiz geeft tot slot toe dat de sfeer bij Arsenal momenteel beter is dan enkele weken terug, al staan de Londenaren nog wel altijd teleurstellend tiende in de Premier League. "In het leven is het zo dat de resultaten plots beter kunnen zijn als je je vrolijk voelt. Als je gelukkig ben, heb je aan vier uur slaap genoeg. Ben je ongelukkig, dan kan nacht uur slaap te weinig zijn. Als je gelukkig te werk gaat en gelooft in de dingen die je doet, zullen de prestaties beter zijn. Maar we moeten ons realiseren dat ons seizoen niet goed genoeg is. We zijn het seizoen niet goed begonnen. Sterker nog: we zijn erg slecht gestart, ik moet eerlijk zijn. Maar dingen veranderen. We maken nog steeds kansen op enkele prijzen en hebben nog altijd de kans om onszelf te verbeteren met het oog op de toekomst", besluit de stopper, die afgelopen zomer neerstreek bij Arsenal na een periode bij Chelsea.