Courtois: ‘Feit dat hij hier niet meer is heeft me helemaal niet geholpen’

Thibaut Courtois kende een wisselvallig debuutseizoen bij Real Madrid, waarin hij een aantal keer het doelwit was van kritiek vanuit de achterban van de Koninklijke. In zijn tweede jaar in de Spaanse hoofdstad is de doelman er echter in geslaagd om zich te herpakken en inmiddels is hij de onbetwiste eerste keus in het doel van de Spaanse grootmacht. Het vertrek van concurrent Keylor Navas naar Paris Saint-Germain heeft hier volgens Courtois verder geen invloed op gehad.

“Het feit dat hij hier niet meer is heeft me helemaal niet geholpen”, legt de Belg uit in gesprek met Marca. “Ik denk dat het meer is dat er buiten de club niet langer een debat woedt. Aangezien het binnen de club nog steeds hetzelfde is. We hebben twee keepers die elkaars concurrent zijn op de training, zoals nu met Alphonse Areola, een geweldige keeper.”

Zidane: 'We hebben geen nieuwe spits nodig'

“Wat er dag in, dag uit van mij wordt gevraagd is niet anders geworden. Maar er wordt buiten de club minder over gesproken”, gaat Courtois, die geen traan lijkt te hebben gelaten om het vertrek van Navas, verder. “Zo is het leven uiteindelijk, met sommige mensen heb je meer dan met anderen. Hij was een ploeggenoot en we hebben altijd een goede relatie gehad.”

Courtois won vooralsnog enkel het WK voor clubteams in dienst van Real Madrid, maar hij hoopt dat hier dit seizoen verandering in zal komen. De keeper maakt met zijn ploeg nog kans op vier prijzen: “Dit is Real Madrid: we krijgen de Supercopa nog, daarna de Copa del Rey, het landskampioenschap en de Champions League. We willen prijzen winnen en ik kijk ernaar uit om geschiedenis te schrijven met Real Madrid. De Supercopa komt er als eerste aan (in januari, red.) en we hebben al tegen Barcelona laten zien dat we van iedereen kunnen winnen en goed kunnen spelen.”