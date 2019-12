‘Real Madrid wil verhuurperiode Martin Ödegaard eerder afbreken’

Real Madrid wil Martin Ödegaard komende zomer terughalen. Het Noorse toptalent is sinds afgelopen zomer verhuurd aan Real Sociedad en zou pas medio 2021 terugkeren naar de Spaanse grootmacht. Hij maakt echter een dermate goede indruk, dat de clubleiding van de Koninklijke heeft besloten om de verhuurperiode te halveren, zo schrijft AS woensdag.

Ödegaard, sinds vorige week 21 jaar, kwam op jonge leeftijd bij Real Madrid terecht en maakte zelfs zijn debuut in het eerste elftal, maar kon niet vast aanhaken bij de A-selectie. Hij werd achtereenvolgens verhuurd aan sc Heerenveen en Vitesse, waarna afgelopen zomer Ajax en Bayer Leverkusen in de markt waren voor de Noor. Ödegaard koos echter voor Real Sociedad en werd op eigen verzoek voor twee seizoenen verhuurd aan de huidige nummer vijf van LaLiga. Op die manier zou hij alle tijd hebben om te wennen aan LaLiga en toe te groeien naar het niveau van Real Madrid.

Hij maakt dit seizoen zo’n goede indruk, dat de clubleiding hem eerder wil terughalen, aldus AS. Hij blinkt vrijwel wekelijks uit in de Spaanse competitie. Tot dusver kwam Ödegaard in LaLiga tot zestien wedstrijden en vier doelpunten. Door de goede relatie tussen Real Madrid en Real Sociedad zou een halvering van de verhuurperiode mogelijk zijn. Beide clubs werken al jaren samen op het gebied van spelers. Onder meer Asier Illarramendi, Diego Llorente en Theo Hernández droegen de shirts van de twee Spaanse clubs.