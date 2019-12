Matthijs de Ligt loopt eerste prijs met Juventus mis in Saudi-Arabië

Juventus heeft de Italiaanse Super Cup zondagavond aan Lazio moeten laten. In het Saoedi-Arabische Riyad verloor de regerend landskampioen van Italië zonder Matthijs de Ligt met 1-3 van de bekerhouder. De Ligt zat negentig minuten op de bank bij Juventus, waar Merih Demiral centraal achterin opnieuw de voorkeur kreeg van trainer Maurizio Sarri.

Juventus en Lazio stonden twee weken geleden ook al tegenover elkaar in competitieverband en toen wonnen de Romeinen op eigen veld met 3-1. Lazio maakte toen grote indruk en ook vanavond bewees het zich prima te kunnen meten met Juventus. De formatie van trainer Simone Inzaghi was de bovenliggende partij in de openingsfase en kwam na een kwartier voetballen verdiend op voorsprong. Luis Alberto werd rond de strafschopstip bereikt door Sergej Milinkovic-Savic, waarna de Spaanse middenvelder succesvol de trekker overhaalde: 0-1.

Juventus was in aanvallend opzichtig vooral afhankelijk van Paulo Dybala. De Argentijnse technicus was rond het halfuur uit een vrije trap dicht bij de gelijkmaker, maar zijn poging zeilde uiteindelijk rakelings voorbij het doel van Thomas Strakosha. Aan de overzijde stuitte Milinkovic-Savic op Wojciech Szczesny. Lazio leek zijn voorsprong evenwel mee te nemen naar de rust, maar in de laatste minuut van de eerste helft bracht Dybala Juventus toch nog langszij. Hij benutte een rebound, nadat Strakosha een inzet van Cristiano Ronaldo maar half had gekeerd.

De tweede helft kwam vervolgens maar moeizaam op gang. Lazio was na een kwartier spelen voor het eerst gevaarlijk, maar een schot van Luis Alberto werd door Szczesny tot hoekschop verwerkt. Kort erna kwam Juventus opnieuw goed weg, doordat Joaquín Correa rakelings naast kopte. Lazio wist in de 73ste minuut alsnog de 1-2 op het scorebord te brengen via Senad Lulic, die bij de tweede paal raak volleerde. Luttele minuten ervoor had Ronaldo namens Juvnetus de lat getroffen na een combinatie met invaller Aaron Ramsey, maar het elftal van Sarri bleek in de slotfase niet meer bij machte om een comeback te realiseren en raakte in de blessuretijd ook nog eens Rodrigo Bentancur kwijt met een rode kaart, alvorens Danilo Cataldi de eindstand bepaalde uit een vrije trap.