‘Depay blijft hopen op EK-deelname na succesvolle operatie in Italië’

Memphis Depay is succesvol geopereerd aan zijn knie, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde journalist Gianluca di Marzio. Hij beweert dat de herstelperiode van Depay vijf maanden zal bedragen en het zijn doel is om erbij te zijn op het EK van 2020. Het Europese eindtoernooi wordt een race tegen de klok voor de Oranje-international, want normaal gesproken staat er een herstelperiode van zes tot negen maanden voor een dergelijke kruisbandblessure.

Op advies van Olympique Marseille-middenvelder en tevens collega-international Kevin Strootman reisde Depay af naar Italië. In de Villa Stuart kliniek van dokter Pierpaolo Mariani werd Depay onderzocht en volgens Di Marzio succesvol geopereerd. Mocht de Olympique Lyon-aanvaller daadwerkelijk al binnen vijf maanden hersteld zijn, dan is EK-deelname reëel.

Bondscoach Ronald Koeman gaf deze week in gesprek met de NOS aan stevig te balen van de blessure van de aanvalsleider van Oranje. “Het is bekend dat Memphis de laatste twee jaar een ongelooflijk rendement heeft en een heel belangrijke speler is, zeer zeker bij het Nederlands elftal”, aldus de keuzeheer over Depay, die zijn voorste kruisband heeft gescheurd.

Koeman betwijfelt of Depay tijdig fit is voor het EK. “Voor een zware blessure staat normaal gesproken een bepaalde tijd. Met het EK van komende zomer zou dat eventueel een probleem kunnen zijn. Dat was absoluut een streep door de rekening. Ik weet hoe erg hij bezig was om bij het EK te zijn. Het is voor hem natuurlijk een geweldige klap."