Weergaloze De Bruyne vernedert Arsenal met Manchester City

Manchester City heeft zondag indruk gemaakt in de uitwedstrijd tegen Arsenal. Het elftal van Josep Guardiola speelde een zeer sterke wedstrijd in het Emirates Stadium en was bij rust al klaar met de Londense formatie: 0-3. Kevin De Bruyne speelde met name een weergaloze eerste helft en was met twee doelpunten en een assist de grote man bij Manchester City. The Citizens blijven derde staan in de Premier League, met veertien punten achterstand op koploper Liverpool. Arsenal is terug te vinden op een negende plaats.

Het werd een troosteloze middag voor Arsenal, maar het begin van the Gunners was nog wel hoopvol. Gabriel Martinelli leek na slechts dertig seconden spelen op weg naar de 1-0, maar het Braziliaanse toptalent stuitte na voorbereidend werk van Lucas Torreira op doelman Ederson Moraes. Amper twee minuten later was het aan de overzijde wél raak voor Manchester City. De Bruyne werd bediend door Gabriel Jesus, waarna de Belgische middenvelder vanbinnen de zestien verwoestend uithaalde: 0-1.

Het bleek het begin van een rampzalige wedstrijd voor Arsenal. Manchester City had werkelijk niets te duchten van de ploeg van interim-manager Fredrik Ljungberg en combineerde zich na een kwartier op schitterende wijze naar de 0-2. Het elftal van Guardiola stak het veld razendsnel over en uiteindelijk schoof Raheem Sterling bij de tweede paal binnen, na een afgemeten voorzet van De Bruyne. De Belgische middenvelder speelde een fantastische eerste helft en bekroonde dat op slag van rust met zijn tweede doelpunt én de 0-3.

De Bruyne werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door toptalent Phil Foden, die enigszins verrassend in de basis was gestart bij Manchester City, en schoot de bal vervolgens prachtig in de verre hoek. Arsenal-doelman Bernd Leno had geen antwoord op de knal van De Bruyne, maar redde kort erna wel formidabel op een afstandspegel van de uitblinker. Daardoor leidde een superieur Manchester City bij rust 'slechts' met 0-3. De tweede helft was daardoor een formaliteit. Arsenal begon met een goede kans voor Pierre-Emerick Aubameyang nog wel hoopvol aan het tweede bedrijf, maar een ommekeer zat er geen moment in voor het elftal van Ljungberg. Manchester City bleef eenvoudig domineren en liet zelf nog de nodige kansen liggen om de score verder op te voeren