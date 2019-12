Nick Viergever verrast: ‘Niet duidelijk uit de camerapositie, ofzo’

De arbitrage onder leiding van Bas Nijhuis wordt alom bekritiseerd na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV (3-1). De scheidsrechter kende twee penalty's toe, waarvan de eerste onmiskenbaar terecht was. De tweede strafschop was een stuk controversiëler: volgens Nijhuis kreeg Nick Viergever de bal op de hand na een schot van Berghuis. De verdediger had de arm duidelijk langs het lichaam, maar het VAR-team van Dennis Higler greep niet in.

Viergever zegt tegen FOX Sports dat hij zijn arm 'echt strak' tegen het lichaam aanhield. "Ik voelde wel dat de bal tegen mijn hand aan kwam, maar anders moet je met de arm op je rug gaan verdedigen. Volgens mij is gezegd dat je dat niet moet doen en dat je een natuurlijke houding moet hebben. Maar wat moet je dan doen als de bal tegen je aan komt?", vraagt hij zich af. Tijdens het interview bekijkt hij camerabeelden die zijn lezing bevestigen. De vraag is echter of de VAR het ook goed heeft gezien. "Ik zei tegen Bas dat ik mijn arm strak tegen mijn lichaam had, en dat de VAR het moet zien. Hij zei dat ze het niet duidelijk konden zien uit de camerapositie, ofzo. Maar zoals ik het nu zie, is het duidelijk te zien."

Berghuis benutte beide penalty's en nam uiteindelijk de volledige Rotterdamse doelpuntenproductie voor zijn rekening. "Ik vind het belachelijk, maar goed", zegt aanvoerder Denzel Dumfries van PSV over de tweede strafschop, die halverwege het tweede bedrijf werd toegekend. "Hij heeft de arm langs zijn lichaam en heeft geen intentie om met zijn hand naar de bal te gaan. Als je de bal van die afstand tegen je arm krijgt, dan doe je het niet expres. Maar we hebben de kansen gehad en moeten gewoon scherper verdedigen bij de doelpunten."

De eerste penalty was het gevolg van een onhandige overtreding van Dumfries: toen Luis Sinisterra aan de achterlijn langs de verdediger snelde, hield de rechtsback hem duidelijk vast aan het shirt. "Dat mag niet gebeuren. Ik neem de schuld op me voor de eerste penalty", erkent Dumfries, die eraan toevoegt dat de nederlaag niet alleen aan de arbitrage te wijten valt. PSV was niet zuiver genoeg met de mogelijkheden, vindt hij. "Ik denk dat we de overhand hadden qua veldspel, maar we moeten de kansen gewoon maken."

De analisten van FOX Sports zijn het eens met Dumfries: de tweede strafschop van PSV was niet terecht. "Ik vind het echt een schande dat de VAR daar niet ingreep", oordeelt Arnold Bruggink. "Als je je afvraagt waarom verdedigers met de arm op de rug verdedigen: hierom dus. Dat Nijhuis het als penalty ziet, is een fout. De VAR moet dan zeggen dat hij ernaast zit. Maar Nijhuis heeft al drie gele kaarten gegeven, dus die gaat het nooit meer terugdraaien", doelt hij op de kaarten voor Viergever, Dumfries en Daniel Schwaab na protesteren.

"Hij verdedigt met de arm langs het lichaam", vult Mario Been aan. "Hij kan niks anders doen. Ik vond het echt zwaar. Als Nijhuis het niet goed heeft gezien, moet hij overruled worden door de VAR. Maar die durft dat misschien niet bij hem, ik weet het niet." Bruggink vindt het bovendien bedenkelijk dat Nijhuis zo streng ingreep tegen de protesterende spelers van PSV. Je mag alles bij Nijhuis, maar als je bij hem in de buurt komt, gaat hij met kaarten strooien. Dat vind ik een tikkeltje kinderachtig."