Guardiola ontkent interesse in Oranje-international: ‘Er speelt niets’

Josep Guardiola heeft de persconferentie van vrijdagmiddag in aanloop naar het uitduel met Arsenal aangegrepen om een en ander recht te zetten. De Daily Mail wist vrijdagochtend te melden dat de Spaanse manager een ontsnappingsclausule heeft in zijn contract bij Manchester City, waardoor hij na afloop van dit seizoen kan vertrekken. Grote onzin, zo verklaart Guardiola, die de geruchten over de eventuele komst van Nathan Aké ook naar het rijk der fabelen verwijst.

"Van die ontsnappingclausule is helemaal niets waar", stelt Guardiola vrijdagmiddag op het persmoment. "Ik heb mijn intenties een aantal weken geleden al kenbaar gemaakt." De manager uit Spanje liet in november weten dat hij openstaat voor een nieuw contract bij Manchester City. "Dat is inderdaad het geval", zo zei Guardiola, wiens huidige contract in het Etihad Stadium doorloopt tot medio 2021.

Howe: 'Blessure Aké was sleutelmoment'

Aké hoeft verder niet te rekenen op een belletje van Guardiola. "De spelers die aan het seizoen zijn beginnen zullen het seizoen ook afmaken. Er staat niets op de planning op transfergebied en er speelt ook helemaal niets momenteel." Eerder deze vrijdag meldde Bournemouth-manager Eddie Howe dat Aké wegens een hamstringblessure zes weken uit de roulatie ligt. De verdediger liep de kwetsuur zaterdag op in het thuisduel met Liverpool.

Guardiola heeft ook te maken met blessuregevallen, want Sergio Agüero is al een maand niet beschikbaar wegens een spierblessure. Ook het duel met Arsenal moet de Argentijnse aanvaller laten schieten. "Hij traint nog steeds niet met het team", verklaart Guardiola, die ook niet weet wanneer de spierblessure van John Stones helemaal over is. "Over zijn terugkeer kan ik nog niets zeggen." De verwachting is dat de mandekker nog een paar weken in de ziekenboeg moet verblijven. Normaal gesproken vormen Fernandinho en Nicolás Otamendi tegen Arsenal het hart van de defensie van Manchester City.