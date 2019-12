Ancelotti drie uur na Champions League-succes ontslagen; opvolger al bekend

Carlo Ancelotti is niet langer trainer van Napoli. De Italiaanse club laat drie uren na de 4-0 overwinning op Racing Genk in de Champions League weten dat de zestigjarige oefenmeester ontslagen is. De druk op Ancelotti was al enige tijd groot vanwege de teleurstellende prestaties van Napoli in de Serie A. Napoli had zich met de zege op Genk net geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Gennaro Gattuso wordt in de Italiaanse media genoemd als opvolger.

Het huwelijk tussen Napoli en Ancelotti heeft zodoende anderhalf jaar standgehouden. De flamboyante coach streek in de zomer van 2018 neer bij Napoli en kende een verdienstelijk debuutjaar. I Partenopei eindigden als tweede in de Serie A en haalden de kwartfinales van de Europa League, nadat de derde plaats het hoogst haalbare was gebleken in de groepsfase van de Champions League.

Dit seizoen presteert Napoli Europees prima, maar vallen de resultaten in de Italiaanse competitie tegen. Napoli staat na 15 competitiewedstrijden met 21 punten zevende en heeft daarmee liefst 17 punten minder dan koploper Internazionale. Het is sowieso onrustig bij de club, want inmiddels heeft ook de harde kern zich, gesteund door de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis, steeds nadrukkelijker tegen de spelersgroep gekeerd.

De Laurentiis heeft besloten Ancelotti vanavond zijn congé te geven, enkele uren nadat Napoli zich dankzij een 4-0 overwinning op Racing Genk plaatste voor de laatste zestien van de Champions League. Vrijwel alle Italiaanse media verzekeren dat Gattuso morgen gepresenteerd zal worden als opvolger. Gattuso was meest recent als trainer actief bij AC Milan, waar hij eind vorig seizoen opstapte na het mislopen van de Champions League.