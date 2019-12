Erik ten Hag krijgt goed en slecht nieuws uit ziekenboeg van Ajax

Ajax moet het dinsdagavond tegen Valencia doen zonder Quincy Promes, zo heeft trainer Erik ten Hag maandagmiddag bevestigd op de persconferentie. André Onana, die met lichte hamstringklachten kampt, is er naar verwachting wel gewoon bij in de laatste groepswedstrijd in de Champions League. Ten Hag baalt van de afwezigheid van Promes, maar rekent erop dat andere spelers uit zijn selectie het gemis van de Oranje-international opvangen.

“Promes zal er niet bij zijn”, aldus Ten Hag maandag tegenover de aanwezige media in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller ontbrak afgelopen zaterdag tegen Willem II met een kuitblessure en is niet op tijd hersteld om dinsdag in actie te komen. “Natuurlijk is dat een gemis, want hij is een kwaliteitsspeler. Labyad en Neres missen we al en nu komt hij erbij. Maar het is zoals het is. We hebben genoeg spelers in de selectie om het op te vangen.”

Hoe Ten Hag het gemis van Promes gaat opvangen, liet hij maandag nog niet los. “Dat zullen jullie morgen zien. Het is een gegeven en dat moeten we zien op te lossen”, aldus Ten Hag, die bevestigt dat Onana gewoon in actie kan komen. De Kameroense sluitpost hield klachten over aan het verloren duel met Willem II, maar is fit genoeg om te spelen. “Hij heeft een MRI-scan gemaakt om dingen uit te sluiten. Daarop was niets te zien.”

Nu de eerste seizoenshelft ten einde loopt, krijgt Ajax steeds meer te maken met fysieke klachten. Ook voetballend loopt het in de Eredivisie minder dan in het begin van het seizoen. Ten Hag weet wel waardoor dat komt. “In topvoetbal voel je altijd wat van fysieke en mentale vermoeidheid. Een mens kan ongelofelijk veel en we verleggen onze grenzen. Ze moeten nog vier keer gas geven dit jaar. Iedereen is daar nadrukkelijk van bewust.”