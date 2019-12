Ferdi Kadioglu zorgt voor hoogtepunt in wedstrijd met zeven doelpunten

Ferdi Kadioglu heeft zich opnieuw in positieve zin laten gelden voor Fenerbahçe. Drie dagen nadat hij scoorde en een assist gaf in de bekerwedstrijd tegen Istanbulspor (4-0), was hij ook trefzeker in het competitieduel met Gençlerbirligi. De Nederlandse aanvallende middenvelder kwam na de rust binnen de lijnen en scoorde met een verwoestend schot vanbuiten het strafschopgebied. Zijn ploeg zegevierde uiteindelijk met 5-2 en overnacht daardoor als nummer twee in de Süper Lig.

Fenerbahçe, met Garry Mendes Rodrigues in de basis en Kadioglu aanvankelijk dus op de bank, hoopte na twee opeenvolgende remises weer te winnen in de Süper Lig. De ploeg van trainer Ersun Yanal kende echter een valse start voor eigen publiek. Na acht minuten mocht rechtsback Daniel Candeias van Gençlerbirligi ongehinderd opstomen aan de rechterflank. Hij bezorgde de bal bij Giovanni Sio, die aan de rand van het strafschopgebied de ruimte vond om de bal tussen vier belagers in de verre bovenhoek te plaatsen: 0-1.

Fenerbahçe opende de jacht op de gelijkmaker en kreeg halverwege de eerste helft waarop het hoopte. Een voorzet van Mauricio Isla vanaf de rechterflank kwam terecht bij Vedat Muriqi, die vanaf de vijfmeterlijn raak kopte. Nog voor rust slaagde de thuisploeg erin om de wedstrijd volledig te kantelen: een afstandsschot van circa 25 meter van Luiz Gustavo betekende de 2-1 en Muriqi breidde de marge nog verder uit, nadat hij de bal in het strafschopgebied ontfutselde van Gençlerbirligi en behendig de linkerhoek vond.

Aan het begin van de tweede helft maakte Kadioglu zijn entree als invaller en zorgde zestien minuten voor tijd voor een van de hoogtepunten van de wedstrijd. De middenvelder ontving de bal ruim twintig meter van het doel, draaide open en knalde vanaf circa achttien meter raak in de linkerbovenhoek: 4-1. Gençlerbirligi kwam terug tot 4-2 door toedoen van Bogdan Stancu, die vanbuiten het strafschopgebied raak schoot, maar de eindstand werd bepaald door een intikker van Kruse na voorbereidend werk van Mendes Rodrigues.