Uitblinker bij Ajax wordt beloond met eerste oproep voor nationale ploeg

Ahmetcan Kaplan is opgeroepen voor de Turkse nationale ploeg. De 21-jarige centrumverdediger van Ajax maakt de laatste weken een sterke indruk en wordt door bondscoach Vincenzo Montella voor het eerst bij de selectie gehaald.

Het is echter nog maar de vraag of Kaplan meteen kan debuteren voor Turkije. De linkspoot viel namelijk donderdag geblesseerd uit in het met 4-0 verloren duel met Aston Villa in de achtste finales van de Conference League.

Een nieuwe blessure zou een fikse domper zijn voor Kaplan, die juist net terugkeerde van een zware knieblessure, die hem maar liefst een jaar buitenspel zette. Nu zou het om een hamstringblessure gaan. De ernst van de blessure is nog onduidelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Kaplan is sinds zijn debuut in het eerste van Ajax tegen AZ niet meer weg te denken uit de formatie van John van ‘t Schip. Kaplan speelde vanaf het begin met ontzettend veel vertrouwen en straalde rust uit in de vaak onzekere achterhoede van de Amsterdammers.

Turkije plaatste zich net als Nederland voor het Europees kampioenschap van komende zomer in Duitsland. Daar komt het in poule F terecht met Portugal, Tsjechië en de winnaar van play-off C.

Tijdens de komende interlandperiode staan er voor de Turkse ploeg oefenwedstrijden op het programma tegen Hongarije (22 maart) en Oostenrijk (26 maart), dat op het EK tegenstander van Oranje zal zijn. Ook ex-Feyenoorder Orkun Kökcü en ex-NEC’er Ferdi Kadioglu zijn opgenomen in de selectie van Montella.

Kaplan debuteerde op 25 februari officieel in het eerste van Ajax. In totaal speelde hij tot dusver drie wedstrijden in de Eredivisie en twee in de Conference League. In die vijf optredens hield Ajax twee keer de nul. Dat is één keer minder dan in alle wedstrijden van Ajax dit seizoen zonder Kaplan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties