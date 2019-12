Hattrickheld Noa Lang beleeft jongensdroom bij comeback Ajax

Ajax heeft zondagmiddag met zeer veel moeite weten af te rekenen met FC Twente. De ploeg van Erik ten Hag maakte in de eerste helft een matige indruk en kwam op een 2-0 achterstand. De Amsterdammers produceerden vervolgens echter een spectaculaire comeback, met Noa Lang als uitblinker. De basisdebutant wist drie keer het net te vinden en zijn ploeg zodoende drie punten te bezorgen: 2-5. Door de zege gaat Ajax met 41 punten fier aan kop in de Eredivisie, terwijl FC Twente op de twaalfde plek blijft steken.

Hakim Ziyech bleek voldoende hersteld van een armblessure opgelopen tijdens het Champions League-duel met Lille OSC en mocht in de basis starten. Na een indrukwekkend eerbetoon aan de overleden Hennie Ardesch, oud-doelman van FC Twente en na zijn actieve loopbaan in verschillende hoedanigheden actief bij de club, werd er afgetrapt in De Grolsch Veste. Ajax was in de openingsfase de sterkere ploeg, maar grote kansen bleven uit. Waar Ajax zocht naar een gaatje in de defensie van de tegenpartij, sloegen de Tukkers in de counter toe.

Een slordige pass van Ziyech belandde in de voeten van Aitor Cantalapiedra, die Keito Nakamura lanceerde. De Japanner dribbelde vervolgens richting het vijandelijke doel en schoot in de lange hoek prachtig raak: 1-0. Ajax was nog niet bekomen van de klap of het kreeg een nieuwe tegentreffer om de oren. Noussair Mazraoui leed op het middenveld balverlies, waarna Lindon Selahi de tegenaanval opzette en Aitor bediende: 2-0. Het bezoek uit Amsterdam stond zodoende voor het eerst sinds 27 januari (6-2 tegen Feyenoord) twee goals achter in de Eredivisie. Daarnaast was het de snelste 2-0 achterstand van Ajax in de Eredivisie sinds 3 oktober 2010 (1-2 tegen FC Utrecht).

Tot overmaat van ramp moest Quincy Promes geblesseerd uitvallen; hij werd vervangen door Klaas-Jan Huntelaar. Ajax toonde echter veerkracht en mocht in de eerste helft nog de aansluitingstreffer maken. Na een combinatie van Donny van de Beek en Ziyech mocht Lang zijn basisdebuut bekronen met een goal: 2-1. Onder anderen Huntelaar en Mazraoui hadden in het restant van de eerste helft mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Joël Drommel hoefde geen goal meer te incasseren.

Na de thee was Ajax slordig, waardoor FC Twente kansjes had op meer. Dit keer was het echter de uitploeg die in de counter toesloeg. Via Ziyech en een voorzet van Van de Beek kwam de bal uiteindelijk terecht bij Lang. De basisdebutant bleef koel en schoot meteen langs Drommel raak: 2-2. Vlak daarna had Dusan Tadic de kans op 2-3, maar Drommel kon het schot kraken. Ajax bleef op zoek naar de voorsprong en die kwam er na ongeveer een uur spelen.

Ajax veroverde volgens de arbitrage op legitieme wijze de bal op het middenveld, waarna Lang een voorzet produceerde. De afgeslagen bal kwam voor de voeten van Huntelaar, die het leer hard binnen knalde: 2-3. Twintig minuten voor tijd maakte Lang zijn derde. Drommel kopte bij een slechte terugspeelpass de bal op de rug van Xandro Schenk, waarna Lang kon profiteren: 2-4. De aanvaller werd zo de tweede Ajax-speler ooit na Henk Groot in 1959 met een hattrick bij zijn basisdebuut in de Eredivisie. Huntelaar verzorgde diep in blessuretijd het slotakkoord door in de counter toe te slaan: 2-5.