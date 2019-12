‘Keuzes van Van Bommel zorgen voor ergernissen in spelersgroep van PSV’

De druk op de positie van trainer Mark van Bommel bij PSV is na afgelopen donderdag verder toegenomen. De Eindhovenaren werden uitgeschakeld in de Europa League na een 4-0 nederlaag tegen Sporting Portugal. Het Eindhovens Dagblad schrijft in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen van zondagavond dat er binnen de spelersgroep ergernissen bestaan over de keuzes van Van Bommel.

“Er is binnen de spelersgroep ergernis over zijn ­keuzes en een aantal reserves ­begrijpt niet waarom zij geen kansen krijgen of steeds geslachtofferd worden, terwijl andere spelers soms oneindig veel krediet lijken te hebben. Tegelijkertijd ontwikkelen veel spelers van PSV zich niet en zit er ook weinig voetballende ontwikkeling in het elftal, hoewel jonge spelers als Mohamed Ihattaren en Donyell Malen wel zijn doorgebroken en lichtpuntjes zijn in donkere tijden”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Crisis bij PSV - De harde cijfers

Het regionale dagblad haalt het spel van Pablo Rosario aan als voorbeeld van de ‘knulligste fouten’, waar ‘Van Bommel gek van moet worden’. “Het spel van de vorig jaar door hem gelanceerde Pablo Rosario (22) tegen Sporting had bijvoorbeeld niets met topvoetbal te maken. Zijn vormcurve vertoont een opvallende parallel met de situatie van PSV. Een goed en hoopvol begin, daarna een stevig verval, een korte opleving in de nazomer en nu weer een topclub onwaardig”, luidt de conclusie.

Er wordt tegelijkertijd gesteld dat het ‘onzin’ zou zijn om de problemen aan Rosario op te hangen. “Want veel meer spelers zijn uit vorm en zien hun plek in de hiërarchie soms snel veranderen”, zo valt er te lezen. Voor PSV wacht zondagavond de uitwedstrijd tegen FC Emmen, waar vorig seizoen met 2-2 werd gelijkgespeeld. Van de laatste acht duels wisten de Eindhovenaren er slechts één te winnen, toen sc Heerenveen vorige week in eigen stadion met 2-1 verslagen werd.