Beslissing Ibrahimovic valt verkeerd: ‘Hij heeft nu ruzie met de hele stad’

Zlatan Ibrahimovic wekte dinsdag met een bericht op zijn social media-kanalen even de indruk dat hij zijn loopbaan een vervolg zou geven bij Hammarby IF. Woensdagochtend werd echter duidelijk dat de 38-jarige spits ‘slechts’ mede-eigenaar wordt van de club uit Stockholm. Deze beslissing van Ibrahimovic is echter niet zo goed gevallen bij zijn vroegere werkgever Malmö FF.

Ibrahimovic liet eerder op de woensdag in gesprek met het Aftonbladet nog weten dat het wel los zou lopen met de reacties: “Dit heeft niets met MFF te maken. Als we het over MFF hebben, praten we over de voetballer Zlatan. Ik denk dat ze dit in Malmö kunnen respecteren. Ik heb een goede verstandhouding met MFF en dit heeft niets te maken met mij als voetballer. Ik denk dat ze in Malmö blij voor me zullen zijn”, vertelde de aanvaller.

Kaveh Hosseinpour, vicevoorzitter van supportersgroep MFF Support, laat tegenover Fotbollskanalen echter een heel ander geluid horen: “Van alle reacties die ik tot nu toe heb gehoord, denk ik dat er niet een positieve tussen zat. Iedereen is extreem kritisch. Sommigen zijn, teleurgesteld, sommigen zijn boos en anderen vinden het idioot. Dit zal niet met blijdschap worden ontvangen, deze beslissing voelt ongemakkelijk en verkeerd. Hij heeft waarschijnlijk niet door wat hij voor Malmö betekent. Hij begrijpt zijn positie niet goed wanneer hij zegt dat Malmö blij voor hem zal zijn.”

“Dat zijn we namelijk niet. Ik denk niet dat er iemand blij voor hem is. Het is al even geleden sinds hij is vertrokken en sindsdien hebben we een veel groter icoon gehad dat hem op alle mogelijke manieren overschaduwt. Niemand in Malmö loopt hier rond met een Los Angeles Galaxy-shirt met Ibrahimovic achterop, hier speel je met Rosenberg (ex-Ajacied Markus Rosenberg, red.) op je rug. Ik denk dat hij deels overschat wat hij hier voor ons betekent”, is Hosseinpour duidelijk.

Ibrahimovic was onlangs nog in zijn geboortestad om vlakbij het stadion van Malmö een standbeeld van hemzelf te onthullen. De supporters zijn hier nu echter ook niet meer over te spreken: “Dat standbeeld betekent niets meer, als we kijken waar hij nu voor staat en wat hij doet. Hij wil dat een andere club het beter zal doen dan de club die hem gemaakt heeft tot wat hij nu is. Hij werkt de stad Malmö nu tegen. MFF betekent veel voor de hele stad en als Zlatan dit doet, heeft hij ook ruzie met heel Malmö. Het standbeeld wordt niet gewaardeerd”, gaat Hosseinpour verder.

Voor de supporter betekent het dan ook dat Ibrahimovic’ nalatenschap herzien zal moeten worden: “Dit betekent enkel dat hij nu een speler is die voor acht miljoen euro is verkocht en niet veel meer dan dat.” Hosseinpour is van mening dat de investering van Ibrahimovic ook bij Hammarby niet met gejuich zal worden ontvangen: “Ik denk dat Zlatan alleen maar om zijn eigen merk geeft en niet dat van Hammarby.”