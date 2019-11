Barcelona overtuigt niet in eerste wedstrijd na interlandperiode

Barcelona heeft de strijd om de landstitel met een overwinning hervat. Het team van Ernesto Valverde zegevierde zaterdag met minimaal verschil over hekkensluiter Leganés: 1-2. Het winnende doelpunt van Arturo Vidal viel pas elf minuten voor tijd. Frenkie de Jong stond zeventig minuten binnen de lijnen. Door de overwinning staat Barcelona voorlopig drie punten los van Real Madrid, dat zaterdagavond tegen Real Sociedad speelt.

Voor de derde keer dit seizoen in LaLiga ging Barcelona met een achterstand de rust in. Het team van Valverde had weliswaar veel balbezit in de eerste helft, maar het aantal kansen was op een hand te tellen. De beste mogelijkheid van de Catalanen was voor Luis Suárez. Na een half uur zette de Uruguayaan zijn hoofd tegen een voorzet van Ousmane Dembélé, maar Iván Cuéllar had een uitzonderlijke reactie op diens kopbal.

Leganés leidde dankzij een wonderschoon doelpunt van En-Nesyri in de twaafde minuut. De spits kreeg de bal vlak voor het strafschopgebied in zijn bezit, kapte Gerard Piqué uit en plaatste het leer schitterend in de verste bovenhoek, buiten bereik van de verbouwereerde Marc-André ter Stegen: 1-0. Dat was niet de enige domper voor Barcelona, daar een gele kaart voor Sergio Busquets betekent dat hij het duel met Atlético Madrid moet missen.

De start van de tweede helft mocht er zijn. Piqué raakte de paal na een inschattingsfout van Cuéllar en Ter Stegen had weinig moeite met een kopbal van En Nesyri. Acht minuten na de onderbreking verscheen de 1-1 op het scorebord. Uit een vrije trap van Messi was het Suárez die zijn hoofd tegen de bal zette en het leer laag achter Cuéllar kopte: 1-1. Niet veel later moest de doelman in actie komen op een goed schot van Messi.

Een tweede treffer van Barcelona bleef lange tijd uit. Na nog geen uur spelen maakten Busquets en Antoine Griezmann plaats voor Arturo Vidal en Ivan Rakitic en twintig minuten voor het einde was Ansu Fati de vervanger van De Jong. Leganés werd gedwongen om alleen maar tegen te houden, maar Barcelona had moeite om voor gevaar te zorgen. Elf minuten voor tijd brak het bezoek toch de ban. Vidal stond na een corner enkele meters buitenspel toen hij van dichtbij scoorde, maar de bal was via een speler van Leganés bij hem terecht gekomen.