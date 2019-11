Eerste oefenduel van Oranje richting EK lijkt topaffiche op te leveren

Het Nederlands elftal kwalificeerde zich afgelopen zaterdag dankzij een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Noord-Ierland definitief voor het EK van volgend jaar en besloot zijn EK-kwalificatiecampagne dinsdagavond met een 5-0 overwinning op Estland. Oranje zal ter voorbereiding op het EK nog enkele oefenwedstrijden spelen en Sport verklapt woensdag dat de eerste vriendschappelijke wedstrijd in maart tegen Spanje zal zijn.

Het volgende interlandmoment voor Oranje is in maart 2020. Bondscoach Ronald Koeman bevestigde dinsdag na het duel met Estland dat Oranje dan twee oefenwedstrijden zal spelen. De oefenmeester wilde de tegenstanders echter niet prijsgeven, 'omdat er nog niets was getekend'. De KNVB is nog niet met een bevestiging naar buiten getreden, maar volgens Sport mag Oranje zich in elk geval gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje.

De Catalaanse sportkrant laat woensdag namelijk weten Luis Enrique tegen Oranje zijn rentree zal maken als bondscoach van Spanje. Het duel zal vermoedelijk afgewerkt worden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, zo klinkt het. Luis Enrique keerde deze week terug als bondscoach van het Zuid-Europese land, nadat hij een rustperiode had genomen vanwege het overlijden van zijn dochtertje. Behalve Nederland zal in maart ook Duitsland als opponent van Spanje gaan fungeren.

Mochten Oranje en Spanje elkaar in maart daadwerkelijk treffen, dan zal het de dertiende ontmoeting tussen beide landen zijn. De meest memorabele wedstrijd tussen de twee landen was uiteraard de WK-finale van 2010, toen Spanje na verlenging met 0-1 won. De meest recente interland was in maart 2015. Nederland won toen in Amsterdam met 2-0 door doelpunten van Stefan de Vrij en Davy Klaassen.