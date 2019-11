Ajax verrast mogelijk met centrum tegen Lille: ‘Het kan dat hij gekneed wordt’

Ajax treedt op woensdag 27 november tegen Lille OSC in de groepsfase van de Champions Lague mogelijk aan met een verrassend centrum in de achterhoede. Freek Jansen, Ajax-clubwatcher van het Algemeen Dagblad, sluit namelijk niet uit dat Noussair Mazraoui een plek in het hart van de verdediging krijgt van trainer Erik ten Hag, zo laat hij weten bij Voetbalpraat.

De Amsterdammers moeten het in Noord-Frankrijk doen zonder Daley Blind en Joël Veltman. De twee verdedigers kregen in de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) allebei een rode kaart en zijn derhalve geschorst voor het duel met Lille. Jansen is benieuwd hoe Ten Hag het gemis van de twee Oranje-internationals op gaat vangen. “Als hij Van de Beek en Martínez voor de verdediging houdt, dan heb je maar één keuze over: Álvarez en Schuurs”, zegt hij bij het programma van FOX Sports.

Ten Hag: 'Neem Joel Veltman en Daley Blind rode kaart niet kwalijk'

Volgens hem heeft Ten Hag nog een optie: “Mazraoui zou ook wel eens gekneed kunnen worden tot centrale verdediger”, aldus Jansen over de rechtsback annex middenvelder. “Dan zou dat alleen voor dit duel zijn, want Blind en Veltman doen het uitstekend daar en Álvarez zien ze op termijn ook als verdediger. Mazraoui is als rechtsback het meest waardevol, maar ze zitten te puzzelen want je hebt niet veel keus.”

Tafelgenoot Arnold Bruggink laat weten diep onder de indruk te zijn van het huidige team van Ten Hag. “Zoals ik Ajax zondag heb zien spelen (tegen FC Utrecht, red.), dan kan echt niemand van ze winnen. Zó’n geoliede machine heb ik in Nederland echt lang niet meer gezien. Ook vorig jaar niet met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Dat is knap hoor, dat je dat zo snel weer voor elkaar hebt gekregen.”

Commentator Leo Driessen vindt dat Ten Hag de complimenten verdient voor zijn prestaties. “Hij is onverstoorbaar en volgt zijn eigen cours. Hij heeft de wind niet mee van een landelijk ochtendblad (De Telegraaf, red.) en daar doet hij geen consessies naar”, aldus Driessen. “Hij is gesteund door een aardig budget en goede spelers, maar haalt er toch wel de juiste ingrediënten uit. Het is niet altijd even makkelijk om er het juiste uit te halen wanneer je heel veel goede spelers hebt.”