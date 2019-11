‘Barcelona noteert drie grote namen in zoektocht naar opvolger Rakitic’

Barcelona is achter de schermen bezig met de opvolging van Luis Suárez, maar de prioriteit van de Spaanse kampioen ligt volgens AS niet alleen in de voorhoede. Naar verluidt is de technische leiding van Barcelona ook bezig met eventuele vervangers voor Ivan Rakitic, die zijn basisplaats is kwijtgeraakt op het middenveld en overweegt om het Camp Nou te verlaten.

Fabián Ruiz staat naar verluidt hoog op het wensenlijstje van Barcelona, al moet voor de middenvelder van Napoli wel minstens zestig miljoen euro betaald worden. De Spanjaard wordt al enige jaren gevolgd door scouts van de Catalaanse grootmacht. Real Madrid is volgens geruchten in de Spaanse media ook in de markt voor Ruiz, wiens contract bij Napoli nog bijna vier jaar doorloopt.

Mocht een deal met Ruiz niet van de grond komen, dan heeft Barcelona volgens AS nog twee opties. Rodrigo Bentancur heeft bij Juventus geen basisplaats en werd afgelopen zomer al genoemd als onderdeel van een mogelijke ruildeal met Rakitic. Een overeenkomst werd niet gesloten, maar Betancur is nog niet van de Catalaanse radar verdwenen. Het transferbedrag van de middenvelder uit Uruaguay wordt geschat op 35 miljoen euro.

De laatste optie is Saúl Ñíguez, de middenvelder van Atlético Madrid die al enige jaren een vaste kracht is onder trainer Diego Simeone. AS denkt echter dat het binnenhalen van de controleur een heel lastige zaak gaat worden. Barcelona haalde met Frenkie de Jong afgelopen zomer al een speler binnen voor de lange termijn. De voormalige Ajacied moet in de toekomst de rol van controleur overnemen van Sergio Busquets.