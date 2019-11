Hattrick Siem de Jong in zesklapper Ajax achter gesloten deuren

Ajax heeft woensdagmiddag in een oefenwedstrijd achter gesloten deuren met 6-1 van Willem II gewonnen. Siem de Jong nam de helft van de Amsterdamse productie voor zijn rekening. Naast de hattrick van de aanvallende middenvelder was er ook een doelpunt van Zakaria Labyad te noteren. De aanvaller maakte zondag tegen FC Utrecht zijn eerste speelminuten van dit seizoen voor Ajax.

De Jong en Labyad bepaalden de ruststand op Sportpark De Toekomst op 2-0. In de tweede helft voegde De Jong nog twee doelpunten aan zijn totaal toe. De overige doelpunten van Ajax kwamen op naam van Hassane Bandé en Damjan Dostanic. Paul Gladon tekende tussendoor vanaf de strafschopstip voor het enige doelpunt van de Tricolores.

Klaas-Jan Huntelaar had een basisplaats bij de koploper in de Eredivisie, maar wist niet te scoren. Vanwege interlandverplichtingen ontbraken bij beide clubs de nodige spelers. De opstelling van Ajax was volstrekt anders in vergelijking met het treffen met Utrecht van zondag in de Johan Cruijff ArenA. Willem II-trainer Adrie Koster kon geen beroep doen op topscorer Vangelis Pavlidis en Ché Nunnely, die zondag tegen PSV nog scoorde.

Opstelling Ajax: Varela, Van Gelderen, Solomons, Pierie, Kemper; Jensen, Labyad, Eiting; De Jong, Huntelaar, Bandé.

Opstelling Willem II: Strezos, Nieuwkoop, Van den Bogert, Van der Pol, Spijkers; Zuijderwijk, Quinones, Saddiki; Queiros, Kabangu, Gladon.