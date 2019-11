Oranje kan het EK veiligstellen én reeks van Dick Advocaat evenaren

Oranje heeft in Belfast tegen Noord-Ierland voldoende aan een gelijkspel om plaatsing voor het EK van 2020 veilig stellen. De eerdere ontmoeting in Rotterdam eindigde in een 3-1 overwinning voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, nadat de Noord-Ieren in het laatste kwartier nog op voorsprong kwamen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting op Windsor Park, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Noord-Ierland heeft Nederland één keer verslagen in de laatste zeven ontmoetingen (twee remises, vier nederlagen), toen er in maart 1965 op Windsor Park met 2-1 werd gewonnen door doelpunten van Johnny Crossan en Terry Neill.

O De laatste drie ontmoetingen tussen Noord-Ierland en Nederland werden allemaal gewonnen door Oranje, met totaal tien treffers voor en slechts één tegen.

O Noord-Ierland heeft zes van de laatste acht wedstrijden gewonnen. De twee nederlagen in deze reeks werden echter wel geleden in de laatste drie duels.

O Na de nederlaag in de finale van de Nations League tegen Portugal in juni heeft Oranje vier wedstrijden op rij gewonnen. Bij een zege op Noord-Ierland slaagt het Nederlands elftal er voor het eerst sinds november 2017, destijds onder bondscoach Dick Advocaat, om vijf duels op rij te winnen.

O Noord-Ierland verloor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden (tegen Duitsland en Nederland) en kan voor het eerst sinds oktober 2011, toen er vier keer achter elkaar werd verloren, weer eens drie kwalificatieduels op rij verliezen.

O Josh Magennis is de enige Noord-Ierse speler die meer dan één keer heeft gescoord tijdens de EK-kwalificatiecyclus. De aanvaller van Hull City maakte drie doelpunten in slechts 157 speelminuten (52 minuten per goal), iedere keer als invaller.

O Memphis Depay was direct betrokken bij twaalf doelpunten in vijf EK-kwalificatiewedstrijden (zes doelpunten en zes assists), minimaal vijf meer dan iedere ploeggenoot bij Oranje.