Hoek draagt oplossing aan voor ‘probleem’ van Oranje: ‘Daar kom ik zo op’

Frans Hoek constateert dat het aantal goede keepers voor Oranje langzamerhand afneemt. Bondscoach Ronald Koeman verwelkomt deze week Jasper Cillessen, Jeroen Zoet en Marco Bizot, maar deze doelmannen raken langzaam op leeftijd en er lijkt weinig talent aan te komen. “Er komen vergeleken met de enorme hoeveelheid andere grote talenten weinig keepers door”, zegt Hoek in gesprek met De Telegraaf.

“Er dienen zich veel goede jonge verdedigers, middenvelders en aanvallers aan. Maar voor Oranje is er met Jasper Cillessen (30), Jeroen Zoet (28), Marco Bizot (28), de geblesseerd afgehaakte Kenneth Vermeer (33) en Premier League-keeper Tim Krul (31) eigenlijk maar een zeer beperkte keeperspool. Zij zijn niet meer de allerjongsten. En de enige twee die op hoog niveau keepen zijn Jasper en Tim”, constateert de keeperstrainer, die voor onder meer Ajax, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United en Oranje werkte.

“Dan denk je al snel aan de opleiding. Daar kom ik zo op. Ik denk dat de KNVB goed onder de loep moet nemen wat er tegenwoordig van een keeper op topniveau wordt gevraagd”, zo formuleert Hoek een oplossing voor het probleem. Hij constateert dat er veel meer van een doelman wordt verwacht dan tien jaar geleden. “Voor het Nederlandse voetbal moet er een beeld worden geschetst, een profiel worden gemaakt, wat er van de keeper op topniveau wordt gevraagd. Dat profiel is vervolgens de leidraad om te gaan scouten.”

“Alle Braziliaanse keepers die nu de top bestormen, zijn goed in het meevoetballen, omdat ze dat altijd hebben gedaan. Daarnaast hebben ze geleerd ballen tegen te houden. Voor Nederland geldt: als je niet de goede keepers scout, is het lastig ze op te leiden”, aldus Hoek. Het opleidingsproject moet volgens hem worden aangesloten op wat er in de top gevraagd wordt. “Het is nodig om in de toekomst ook topkeepers in het Nederlands elftal te hebben. Iedereen weet dat een goede sluitpost essentieel is om op EK’s en WK’s te kunnen meedoen om de prijzen.”