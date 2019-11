‘We deden niet veel anders dan tegen PSV, toen we met 3-0 wonnen’

Ajax had het in voorgaande seizoenen vaak lastig tegen FC Utrecht, maar zondagmiddag werd er in de Johan Cruijff ArenA met overtuigende cijfers afgerekend met de bezoekers uit de Domstad. De Utrechters gingen met 4-0 onderuit in Amsterdam en aanvoerder Willem Janssen beleefde in het hart van de verdediging een zware middag.

“We deden niet veel anders dan tegen PSV toen we met 3-0 wonnen, maar Ajax combineerde zo snel. Steeds weer waren we te laat. Iedere keer weer die steekbal tussen de linies door. En ze waren nog fel ook. Zij spelen op het niveau van de Champions League. Je ziet hoe snel ze handelen”, reageert hij na afloop van het duel tegenover het ANP.

Janssen moet toegeven dat zijn ploeg een dergelijk tempo niet gewend is in de Eredivisie: “Zij steken er een paar maatjes bovenuit. Wij zijn hier echt afgeschminkt. En dat kwam echt door Ajax.” De verdediger moet toegeven dat FC Utrecht dingen beter had kunnen doen, maar weet ook dat er voor zijn ploeg ‘geen houden aan is’ als Ajax op een dergelijk tempo blijft spelen: “Ik loop al een tijdje mee, maar zo ben ik nog nooit weggespeeld. Met die nederlaag van 4-0 komen we echt heel goed weg.”

Voor Ajax-trainer Erik ten Hag komt het goede spel van zijn ploeg tegen zijn oude werkgever als een mooie opsteker. De oefenmeester laat na afloop van de wedstrijd voor de camera van FOX Sports weten dat hij voor aanvang van het duel toch wat ‘bevreesd’ was voor FC Utrecht: “Want ik vind dat ze echt een hele goede ploeg hebben. Het zit daar goed in elkaar, maar vandaag hebben wij hen eigenlijk slecht laten spelen en dat heeft te maken met Ajax. Als je een iets mindere dag hebt, krijg je tegen dit Utrecht echt problemen. Dat hebben ze ook laten zien in de afgelopen weken.”