Horrorblessure Gomes overschaduwt duel tussen Everton en Tottenham

Everton en Tottenham Hotspur hebben zondagavond met 1-1 gelijkgespeeld. Dele Alli en Cenk Tosun verzorgden in de tweede helft de doelpunten, maar na afloop zal het weinig over de uitslag van het duel op Goodison Park gaan. André Gomes liep namelijk een horrorblessure op na een wilde tackle van Heung-min Son, die een rode kaart kreeg en in tranen het veld verliet.

De ontmoeting tussen Everton en Tottenham Hotspur vormde een wedstrijd tussen twee clubs die geen al te gelukkige seizoensstart achter de rug hadden. Ondanks de torenhoge ambities bezetten the Toffees voorafgaand aan het duel de zeventiende plaats in de Premier League, terwijl Tottenham als nummer veertien van de competitie aan het treffen op Goodison Park begon. Na een halfuur spelen kreeg Gomes voor de thuisploeg de eerste goede mogelijkheid, maar zijn kopbal ging over het doel.

Kort daarna leverde Richarlison een schot, maar de poging bracht Tottenham-doelman Paulo Gazzaniga niet in de problemen. Al vroeg in de tweede helft mochten de bezoekers hopen op een strafschop, toen Heung-min Son gevloerd werd in het strafschopgebied. Martin Atkinson besloot na het raadplegen van de beelden echter geen penalty toe te kennen. Nadat Richarlison een kans had laten liggen, kwam Tottenham op voorsprong. Na een foute pass kwam Son in balbezit op het middenveld, waarna de Zuid-Koreaan Dele Alli bediende. De middenvelder dribbelde het strafschopgebied in, zocht ruimte voor het schot en verschalkte Everton-doelman Jordan Pickford.

Atkinson werd vervolgens andermaal door de VAR naar het scherm geroepen voor een vermeende handsbal van Alli binnen het strafschopgebied, maar opnieuw gaf de arbiter geen strafschop. De leidsman moest tien minuten voor tijd optreden na een wilde tackle van Son. De Zuid-Koreaan schrok toen hij zag dat hij daarmee het been van André Gomes had gebroken en ontving een rode kaart van Atkinson, nadat hij in eerste instantie nog geel had gegeven. Na een lang oponthoud werd de wedstrijd hervat met elf tegen tien, toen Gylfi Sigurdsson in het veld kwam als vervanger van Gomes.

Er werden twaalf minuten blessuretijd toegevoegd aan de wedstrijd en Everton maakte uiteindelijk gebruik van die extra tijd. In de achtste minuut van de blessuretijd kwamen the Toffees nog op gelijke hoogte. Tosun kopte op aangeven van Lucas Digne de gelijkmaker tegen de touwen en bepaalde de eindstand daarmee op 1-1.