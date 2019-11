Van Gangelen voedt geruchten: ‘Ten Hag staat met Mourinho op het lijstje’

Niko Kovac staat meer dan ooit onder druk bij Bayern München. De Duitse recordkampioen ging zaterdagmiddag met liefst 5-1 onderuit bij Eintracht Frankfurt, waardoor het functioneren van de Kroatische trainer weer onderwerp van discussie is in Duitsland. Kovac had na de ontluisterende nederlaag in Frankfurt weinig zin om te praten over zijn eigen toekomst, maar was ook realistisch.

"Ik kan niet zeggen of ik nog het volste vertrouwen van de club geniet, maar mijn gevoel is ook niet belangrijk. Zulke vragen moeten gesteld worden aan de mensen die er uiteindelijk over gaan", wordt hij onder meer geciteerd door Kicker. "Ik ben ook niet naïef. Maar tegelijkertijd zaten we vorig seizoen in een vergelijkbare situatie. Ik heb toen niet opgegeven en zal nu ook niet opgegeven. Opgeven doe ik nooit."

De dramatische middag van Bayern op bezoek bij Eintracht Frankfurt werd ingeleid door een vroege rode kaart voor Jérôme Boateng. De routinier werd binnen tien minuten van het veld gestuurd, waarna een grote afstraffing volgde voor Bayern. Het team van Kovac leed dit seizoen in tien Bundesliga-wedstrijden al vijfmaal puntverlies en is met achttien punten terug te vinden op een teleurstellende vierde plaats.

Volgende week wacht voor Bayern in eigen huis de topper tegen Borussia Dortmund, op dit moment de nummer twee van Duitsland. "Het zou mij verbazen als Kovac de komende week overleeft als trainer van Bayern", schrijft Alfred Draxler, verslaggever van het doorgaans goed ingevoerde BILD, zaterdagavond op Twitter. Ook andere Duitse media speculeren over een eventueel ontslag van Kovac.

Hansi Flick is momenteel de assistent van Kovac en zou bij een eventueel ontslag van de Kroaat tijdelijk naar voren geschoven kunnen worden door Bayern, stelt Draxler. Jan Joost van Gangelen sluit bij FOX Sports niet uit dat Bayern zich tot Ajax zal wenden, mocht Kovac daadwerkelijk op staat worden gezet. "Na de wedstrijd tegen Dortmund zouden ze een nieuwe trainer willen aanstellen en Erik ten Hag staat wel op het lijstje met favorieten. Mourinho, Ten Hag en nog iemand anders, dat zijn voorlopig de keuzes", claimt de presentator.