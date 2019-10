‘Ik heb uitgelegd dat hij voor mij driehonderd miljoen euro waard is’

Sandro Tonali staat bekend als een van de grootste talenten van het Italiaanse voetbal. De negentienjarige middenvelder, die de ‘nieuwe Andrea Pirlo’ wordt genoemd, werd reeds gelinkt aan verschillende Europese topclub. Massimo Cellino, voorzitter van zijn huidige werkgever Brescia, bevestigt dat er heel veel belangstelling voor Tonali bestaat.

“Alle Italiaanse topclubs zijn geïnteresseerd, in het buitenland zijn Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Manchester City opties. In mijn ogen doet hij er goed aan om voorlopig speler van Brescia te blijven”, zegt Cellino in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Tonali speelde dit seizoen tot dusver negen officiële wedstrijden voor de promovendus, die momenteel de achttiende plaats bezet in de Serie A. Zijn contract bij Brescia loopt momenteel nog tot medio 2021.

“Een tijd geleden heb ik met zijn zaakwaarnemer en ouders rond de tafel gezeten en ze vertelden over zijn transferwaarde van vijftig miljoen euro. Ik heb hen uitgelegd dat hij voor mij driehonderd miljoen waard is, wat betekent dat ik hem niet wil verkopen”, vervolgt de preses van Brescia. “Ik heb een droom. Als Sandro het accepteert, ben ik bereid om een groot financieel offer te brengen om zijn contract te kunnen verlengen.”

“Zijn talent is duidelijk te zien voor iedereen. Maar het meest bijzondere aan Sandro is zijn lach. Hij houdt ervan om te voetballen en de rest interesseert hem voorlopig niet zoveel”, besluit Cellino. De door Brescia opgeleide middenvelder maakte in oktober zijn debuut in de Italiaanse nationale ploeg. De enkelvoudig Italiaans international heeft voorlopig 62 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Brescia achter zijn naam staan.