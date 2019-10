PSV hoopt zwaar geblesseerde aanvaller in winterstop terug te hebben

Sam Lammers hoopte dit seizoen een basisplaats te kunnen veroveren bij PSV na een jaar op huurbasis bij sc Heerenveen te hebben gespeeld. De aanvaller liep in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax aan het begin van deze voetbaljaargang echter een zware knieblessure op en speelde sindsdien geen wedstrijd meer.

Het Eindhovens Dagblad bericht maandagochtend dat PSV Lammers in de winterstop weer terug hoopt te kunnen verwelkomen. De 22-jarige spits werkt momenteel hard aan zijn herstel en lijkt goed op schema te liggen. De Eindhovenaren zouden hem naar verluidt graag meenemen op trainingskamp naar Qatar, al kan er nog geen definitieve datum voor zijn rentree worden gegeven.

De regionale krant stipt aan dat het ‘altijd afwachten is hoe de revalidatie en het optrainen van spelers verloopt’. Als voorbeeld wordt Ryan Thomas aangehaald, die weliswaar een zwaardere knieblessure had, maar wel ruim een jaar nodig had voordat hij weer helemaal fit was.

Naast Lammers is ook Yanick van Osch op de weg terug. De doelman liep in januari een kruisbandblessure op en traint inmiddels weer individueel op het veld. De verwachting is dat hij rondom de winterstop eveneens weer inzetbaar zou moeten zijn.