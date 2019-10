Roy Keane vernietigend over ‘Dumb and Dumber’: ‘Ze waren echt heel slecht’

Tottenham Hotspur ging zondag met 2-1 onderuit op bezoek bij Liverpool. The Spurs kwamen door een doelpunt van Harry Kane al vroeg op voorsprong, maar de thuisploeg boog die achterstand door treffers van Jordan Henderson en Mohamed Salah in de tweede helft om. Roy Keane heeft na afloop van het duel op Anfield geen goed woord over voor de vleugelverdedigers van Tottenham.

“Die twee backs van Tottenham (Serge Aurier en Danny Rose, red.) waren vreselijk. Dumb and Dumber, zou ik ze noemen. Ze waren echt heel slecht. Je kan ze niet vergelijken met die jongens van Liverpool, die twee jongens waren absoluut fantastisch”, zo verwijst Keane bij Sky Sports naar Trent Alexander Arnold en Andrew Robertson, de vleugelverdedigers van Liverpool. “Vooral in aanvallend opzicht zijn ze sterk, verdedigend kunnen ze nog wel wat stappen zetten.”

“Ik denk dat Aurier en Rose niet werden geholpen door het feit dat de ruimtes zo klein waren. Christian Eriksen en Heung-min Son stonden op de vleugels en Son deed dat een stuk beter. Eriksen wilde daar niet zijn, waardoor het op gegeven moment open lag bij Tottenham”, voegt Gary Neville toe. Eriksen is in het bezit van een aflopend contract en als het aan de oud-verdediger ligt, haalt Manchester United hem op in Londen. “Ik denk dat hij hen absoluut beter zou maken. Je ziet dat hij nu ongeïnteresseerd is bij Tottenham. Dat zal veranderen als hij naar een andere club gaat.”

“Of Manchester United, Paris Saint-Germain of Juventus hem transfervrij gaat binnenhalen? Ja, absoluut, dat gaan ze doen”, stelt de analist. Keane ziet Eriksen niet als versterking voor Manchester United. “Ik zou hem niet halen als ik manager van Manchester United was. Ondanks dat hij gratis is, denk ik niet dat hij het team zal verbeteren en dat is het belangrijkste voor een club die het gat met de concurrentie probeert te dichten. Hij zal Manchester United niet beter maken, ook al hebben ze ook Fred gekocht.”