'Ik betwijfel of Manchester United en Real Madrid beter zijn dan Ajax’

Feyenoord had zondagmiddag niets in te brengen tegen Ajax en stapte met een 4-0 nederlaag van het veld in de Johan Cruijff ArenA. Oud-international Jan Peters zag grote verschillen tussen beide teams en vindt dat Feyenoord de titel topclub niet meer mag dragen. Tegenover De Telegraaf spreekt hij zich lovend uit over de Amsterdammers en Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech in het bijzonder.

Blind krijgt regelmatig kritiek te verwerken over zijn snelheid. Peters vindt dat de Ajacied zijn beperkte snelheid weet te verbloemen door goed positie te kiezen. Bovendien kan de Oranje-international goed inspelen op onverwachte situaties, zo klinkt het. “Hij stond er als een veldheer”, aldus Peters over de ervaren verdediger van Ajax. “Blind straalde zoveel rust uit en was ijzersterk aan de bal. Dat was tegen dit Feyenoord misschien niet zo heel moeilijk, maar hij maakt al langere tijd een goede indruk op mij.”

Tagliafico was zondag trefzeker. De Argentijnse linksback schoot na zeven minuten spelen de 2-0 achter Kenneth Vermeer. “Nico is een echte straatvechter en bovendien een sluipmoordenaar in het zestienmetergebied”, aldus Peters. “Voor een verdediger pikt hij echt veel doelpunten mee. Vandaag nam hij de 2-0 voor zijn rekening. Je vraagt je dan af: Hoe kan hij op dat moment als linksback voor het vijandelijk doel opduiken? Maar hij staat er en hij scoort. Tagliafico is in de afgelopen anderhalf jaar alleen maar beter geworden. Een nieuw goudmijntje voor Ajax.”

Ziyech werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Erik ten Hag. De Marokkaans international was zichtbaar teleurgesteld in die wissel en volgens Peters is dat tekenend ‘voor een topsporter die altijd wil spelen’. Hij vindt dat Ziyech er goed aan heeft gedaan om Ajax afgelopen zomer niet in te ruilen voor een club uit het buitenland. “Hij is hier een dragende kracht en waarom zou het in het buitenland per definitie beter zijn? Bovendien waag ik te betwijfelen of clubs als Manchester United en Real Madrid op dit moment beter zijn dan Ajax. Deze selectie kan gewoon meedraaien in de top van Europa.”

Peters zag Feyenoor zondag belabberd voor de dag verschijnen. Hij zag dat de Rotterdammers zich naar de slachtbank lieten leiden. “Het is dat Kenneth Vermeer nog een paar goede ballen pakte, anders had het bij rust al 7-0 gestaan”, vervolgt Peters, die geen enkele Feyenoord-spelers zag imponeren. “Normaliter moet een jongen als Steven Berghuis dan opstaan, maar die zie je in toppers wel vaker niet. De taak van Nicolai Jörgensen vind ik ook ondankbaar. Als je daar bijvoorbeeld Dusan Tadic had neergezet, was het spel er nog niet beter op geworden. Het algehele niveau bij Feyenoord ligt immers veel te laag. Het is spijtig om te constateren, maar Feyenoord is al een tijdje geen topclub meer.”