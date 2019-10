De Boer en Kraay junior slaan alarm: ‘Er gaat echt een draadje los bij hem’

Vitesse verloor zaterdagavond met 0-2 van ADO Den Haag, waarbij Riechedly Bazoer bij de Arnhemmers afwezig was. De middenvelder is tot nader orde uit de selectie gezet na een ruzie met Jay-Roy Grot en Leonid Slutsky op de training. Ronald de Boer en Hans Kraay junior constateren dat er iets flink mis is met de mentaliteit van de 23-jarige spelmaker.

"Verbaast het mij nog? Nee, het is een recidivist. Hij had in de jeugd van PSV al problemen, daarom kwam hij ook naar Ajax. Ook bij Ajax heeft hij dat soort momenten gehad, ik heb hem nog gehad (als jeugdtrainer, red.). Een geweldige speler, maar een kort lontje. Er gaat echt een draadje los en die gaat in zijn hoofd waarschijnlijk dan alle kanten op", zegt De Boer bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports.

‘Hem was een grote toekomst voorspeld, maar hij is bij Ajax al ontspoord’

Lees artikel

"Dan kan je hem niet meer tot bedaren brengen. Zo van: hé, je bent een profvoetballer, praat er even over. Ik hoop dat hij met een psycholoog gaat praten, want het komt ergens vandaan. Hij is 22 jaar (23 jaar, red.), hij heeft zijn hele leven nog voor zich. Ik hoop dat hij dat inziet, want het is helemaal geen nederlaag om met een psycholoog te praten. Dat zien veel mensen zo. Ik mankeer toch niets? Maar als je alles op een rij zet, mankeert er wel wat. Soms komt dat door dingen van vroeger. Ik hoop dat hij het inziet."

Kraay junior sluit zich aan bij de woorden van De Boer. "Hij moet iemand hebben die gaat zeggen: Je kan nog tien jaar lang het allermooiste beroep uitoefenen. En daar ben je ook nog eens een van de besten in. Je kan nog veel hoger dan Vitesse. Misschien moet dat aan zijn verstand. Bryan Linssen was nog mild voor hem, maar die spelersgroep heeft gezegd: even wegwezen."