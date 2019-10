‘Hem was een grote toekomst voorspeld, maar hij is bij Ajax al ontspoord’

Riechedly Bazoer is wederom onderwerp van gesprek. De 23-jarige middenvelder had op de training van Vitesse aanvaringen met teamgenoot Jay-Roy Grot en trainer Leonid Slutsky, waarna de leiding van de Arnhemmers besloot hem tot nader orde uit de selectie te zetten. De affaire staat niet op zichzelf, daar Bazoer in de afgelopen jaren structureel negatief in het nieuws kwam vanwege onprofessioneel gedrag en akkefietjes. De gewezen parel van Ajax en Oranje had in 2015 de wereld aan zijn voeten, maar doet bijna vijf jaar later zijn imago van enfant terrible opnieuw eer aan.

Door Tim Siekman

Deze week was het weer raak. Bazoer en Grot vlogen elkaar in de haren bij een partijspel, waarbij het tweetal door teamgenoten uit elkaar moest worden gehaald. "Ik pak jou nog wel in de kleedkamer", zou Bazoer hebben geroepen naar Grot toen eerstgenoemde van het veld werd gestuurd door de technische staf. Ook Slutsky kreeg ervan langs, zo meldde de Gelderlander. "Fuck off, I don't want to play for your team", aldus Bazoer. Technisch directeur Mo Allach liet weten niet te willen speculeren over wanneer de middenvelder weer terugkeert bij de A-selectie.

Vitesse was bekend met de strapatsen van Bazoer, want in augustus, na het 1-1 gelijkspel tegen Heracles Almelo, kwam het ook al tot een clash tussen speler en trainer. Bazoer was niet gediend van de kritiek van Slutsky en schold hem uit. Bij de volgende wedstrijd tegen AZ (2-1 winst) zat Bazoer voor het eerst op de bank en moest hij genoegen nemen met een invalbeurt. De Gelderlander meldde vrijdag dat, buiten de genoemde voorvallen, ook kleinere incidenten hebben plaatsgevonden. 'Die zijn onder de pet gehouden. Iedereen in het Arnhemse kamp zit met de situatie in de maag', zo klinkt het.

De krant schrijft dat Slutsky nu crisismanager is, ook omdat de spelersgroep van Vitesse 'hevig ontstemd' is door het gedrag van Bazoer, die anderhalf miljoen euro kostte en in drie jaar tijd ook ongeveer zoveel salaris zal opstrijken. 'Bij contractontbinding zal dat geld voor het grootste deel verdampen. Bij een disciplinaire schorsing ontstaat een broze situatie in de spelersgroep. Voor Vitesse staat hier behalve een teamprestatie ook kapitaalvernietiging op het spel', aldus de Gelderlander. Vitesse zal toch echter niet raar opkijken van zijn recalcitrante houding, want bij zijn vorige clubs was het zelden lange tijd rustig rond de spelmaker.

'Bazoer dacht dat hij er al was'

De profcarrière van Bazoer begon voortvarend. Hij koos op zestienjarige leeftijd bewust voor de stap van PSV naar Ajax, onder meer na een onderhoud met hoofdtrainer Frank de Boer. "Hij zei dat hij graag wilde dat ik bij Ajax kom spelen", aldus Bazoer op de site van Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars was 'verguld' met de transfer. "Hij heeft enorm veel potentie om een heel goede speler te worden. Bovendien is het prettig dat dit toptalent niet, zoals vaak gebeurt, naar Engeland gaat, maar bewust voor Ajax kiest." Bazoer had ten tijde van zijn verhuizing van Eindhoven naar Amsterdam al wel een naam opgebouwd, verzekerde Jan van Halst.

Bij de doorbraak van Bazoer bij Ajax 1 in het seizoen 2014/15 vertelde de oud-Ajacied bij FOX Sports dat de controleur geen onberispelijke reputatie had. "Bij zowel PSV als Ajax hoorden we van mensen dat het een lastige jongen was als talent. Hij dacht dat hij er al was, hij was vervelend en moeilijk coachbaar." De Boer was echter fan en gunde Bazoer veel minuten. Ook bondscoach Danny Blind was onder de indruk en haalde het talent bij het Nederlands elftal. Bazoer was op achttienjarige leeftijd al de koning te rijk. Diverse grootmachten hadden belangstelling, waaronder Barcelona.

"Daar ga ik niet geheimzinnig over doen", gaf hij in december 2015 in een interview met Voetbal International de interesse van Barcelona toe. "Twee maanden geleden hebben ze mijn broer, die ook mijn zaakwaarnemer is, op de hoogte gebracht van de interesse. Marc Overmars weet er ook van. Ze bekijken mijn wedstrijden en houden me in de gaten. Ik moet gewoon zorgen dat ik de lijn van afgelopen jaar doortrek en wie weet komt er dan iets moois uit voort." Een jaar later zag de wereld er compleet anders uit voor de zesvoudig A-international.

Riechedly Bazoer in februari 2016 na zijn winnende treffer voor Ajax tegen Feyenoord (2-1).

Het gezwerf begint

In de zomer van 2016 volgde Peter Bosz De Boer op bij Ajax. Bazoer kwam in de eerste duels van het seizoen nog wel in actie, maar daarna moest hij genoegen nemen met een reserverol. Bosz predikte geduld, maar de verdedigende middenvelder verlangde speeltijd en aasde op een transfer in de winter. VfL Wolfsburg sloeg voor twaalf miljoen euro toe. Onder landgenoot Andries Jonker fleurde Bazoer op, maar na het vertrek van de trainer ging het weer bergafwaarts. Medio 2018 bood FC Porto een uitweg, maar ook het avontuur in Portugal liep niet zoals gewenst.

De huurling kende blessureleed bij os Dragões en had al weinig speeltijd achter de rug toen hij het eind november te bont maakte. Hij keerde tijdens de interlandperiode na een korte vakantie van vier dagen te laat terug en werd teruggezet naar Porto B. "We roeien allemaal dezelfde kant op, maar als iemand buiten de boot gaat hangen, waardoor die misschien langzamer gaat varen, kan ons dat het kampioenschap kosten. Iedereen die niet met ons mee wil roeien, heeft dus een probleem", zei trainer Sérgio Conceicão. FC Porto trachtte de huurperiode zelfs vroegtijdig te beëindigen, maar Wolfsburg wilde hem niet eerder in de armen sluiten.

Afgelopen januari werd FC Utrecht het volgende station. Bij zijn debuut tegen Willem II (0-1 verlies) werd Bazoer na 45 minuten gewisseld door trainer Dick Advocaat, tot verbazing van eerstgenoemde. "Andere teamgenoten waren ook verbaasd toen hij zei dat ik eruit moest. Hij zei alleen dat ik niet slecht speelde, maar het een tactische reden had. Ik ga morgen wel even vragen wat er precies aan de hand was, want dit had ik natuurlijk niet verwacht", aldus Bazoer, die met zijn woorden de nodige aandacht trok. Een week later, bij de 4-3 nederlaag tegen PEC Zwolle, ging hij daadwerkelijk over de schreef.

Bazoer gaf na de pijnlijke nederlaag de vierde official een duw, waarna de twee voor het oog van de camera ruzie maakten. De middenvelder werd getrakteerd met een rode kaart, maar Advocaat had begrip voor de frustratie bij zijn pupil. "Bazoer is natuurlijk ook teleurgesteld. En die geeft die vierde man, die heeft natuurlijk een verschrikkelijk belangrijke functie, een duwtje. En dan geeft hij hem rood, ja sorry, loop door en zeg: niet meer doen, jochie. Maar ga geen rood geven, dan begrijp je er toch niks van? De vierde man mag dan ook een beslissing nemen, verschrikkelijk zeg." Het relaas van de coach had geen uitwerking: Bazoer werd voor drie duels geschorst.

?? | Riechedly Bazoer ontving na de wedstrijd nog een rode kaart wegens een aanvaring met de vierde official.#pecutr https://t.co/8zhJ5lFw4C pic.twitter.com/WnNiPpeGYu — FOX Sports (@FOXSportsnl) 3 februari 2019

'Hij is gewoon niet goed begeleid'

Afgelopen voorjaar luidde broer annex zaakwaarnemer Irchandly de noodklok in gesprek met Voetbal International. "Riechedly moet voorlopig gewoon zijn mond houden en voetballen. Heel simpel. Ik wil ook niets weten van excuses of de schuld leggen bij anderen. Zo zit ik niet in elkaar, en Riechedly ook niet. Wel zijn er redenen waarom de afgelopen twee jaar anders zijn gelopen dan we hadden gehoopt. Dat zijn feitelijke zaken, dus niet vanuit emotie of om alles goed te praten." Bazoer was bij FC Utrecht echter niet van onbesproken gedrag en ook bij Vitesse is hij nu al een hoofdpijndossier.

Aad de Mos, die Bazoer al sinds de jeugd van PSV volgt, stelde na het dramatische begin bij FC Utrecht dat de middenvelder op mentaal vlak snel moet verbeteren. "Het zit bij hem tussen zijn oren gewoon niet goed. Er was hem een grote toekomst voorspeld, maar eigenlijk is hij bij Ajax al ontspoord", zei de oud-trainer bij RTL. "Die jongen is gewoon niet goed begeleid. Dat zijn broer zijn tassen meezeulde, zegt al genoeg. Zijn broer zei het al: hij moet zich gaan focussen op het spelletje. Soms helpt het om te veranderen van omgeving, maar in zijn geval niet meer denk ik. Hij is al te vaak verkast."

Rafael van der Vaart stelde in het Algemeen Dagblad dat de entourage van Bazoer ook goed moet handelen. "Ik dacht zelf ook dat ik de koning was in het begin bij Ajax", zei de oud-prof. "Gelukkig had ik mijn vader thuis die me wel effe een 'tikkie' gaf: normaal doen jij. Je omgeving is zo belangrijk daarin. Bij Bazoer zag je het bij Ajax al, meteen maniertjes." Jonker, ex-trainer van Bazoer, hoopte dat zijn voormalig pupil erin zou slagen zijn emoties te beteugelen. "Zijn emoties moeten niet de overhand krijgen. Hij moet zijn mond dichthouden en gaan voetballen. In principe bezit hij alles om de top te halen."