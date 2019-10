Ibrahimovic: ‘Ik wil niet respectloos zijn, maar dit was een trainingspotje’

Los Angeles Galaxy verloor in de nacht van donderdag op vrijdag, Nederlandse tijd, de stadsderby van Los Angeles FC en is daarmee uitgeschakeld in de play-offs van de Major League Soccer. De wedstrijd tegen de rivaal zou weleens het laatste optreden van Ibrahimovic in het shirt van Galaxy geweest kunnen zijn, aangezien de Zweed over een aflopend contract beschikt. Na afloop van het duel wilde hij niet te veel kwijt over zijn toekomst.

“Ik heb nog twee maanden te gaan. We zullen zien wat er gebeurt… Als ik blijf is dat goed voor de MLS, omdat de hele wereld ernaar zal kijken. Als ik hier niet blijf, zal niemand zich herinneren wat de MLS is”, reageerde hij tegenover verslaggevers. Ibrahimovic liep na de wedstrijd op een opvallende manier het veld van het Banc of California Stadium af door naar zijn kruis te grijpen na gescheld vanaf de tribune.

De 38-jarige spits toonde zich echter niet bijzonder aangedaan door de atmosfeer bij de buurman en de 5-3 nederlaag in El Tráfico. “Ze riepen iets. Ik wil niet respectloos zijn, maar dit is net een trainingspotje voor mij. Dit stadion is te klein voor mij, het is net of ik een wandeling maak in het park.”

Carlos Vela was met twee doelpunten de grote man aan de kant van Los Angeles FC, maar Ibrahimovic is van mening dat de tweede goal van de Mexicaan afgekeurd had moeten worden wegens buitenspel: “De scheidsrechter zag dat niet? Wat was hij aan het doen, was hij boven koffie aan het drinken met Magic Johnson?” NBA-icoon Johnson is mede-eigenaar van LAFC en speelt ook een rol in de ceremonies die voorafgaand aan de wedstrijden worden georganiseerd.

“Als hij koffie aan het drinken is met Magic Johnson is het moeilijk om wedstrijden te spelen, hij zou de baas moeten zijn. Hij zei dat hij een signaal moest krijgen van de VAR, maar wat was hij zelf aan het doen? Ik wil echter geen loser zijn die over de scheidsrechter klaagt, dat is beneden mijn niveau.”