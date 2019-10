Stam: ‘Daar schrok ik wel van, we hadden toch afspraken gemaakt?’

Jaap Stam heeft een moeilijke start als trainer van Feyenoord achter de rug. De Rotterdamse club staat op een teleurstellende tiende plaats in de Eredivisie en ook buiten het veld is de opvolger van Giovanni van Bronckhorst al tegen de nodige tegenslagen aangelopen. Stam blijft ondanks alles met optimisme naar de toekomst kijken bij Feyenoord.

Stam geeft tegenover Voetbal International toe dat hij niet blij was met het plotselinge vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05. "Ik hoorde het op de dag voordat-ie ging. Sjaak Troost zei dat het een bod was dat de club om economische redenen niet kon weigeren en dat het geld vervolgens ook maar beperkt kon worden gebruikt om versterkingen te halen. Dat beeld was me door de vorige leiding niet zo geschetst."

Ook op bestuurlijk niveau waren er mutaties, want technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong verlieten De Kuip afgelopen zomer. Met name het vertrek van Van Geel kwam voor Stam als een onaangename verrassing. "Daar schrok ik wel van. We hadden toch afspraken gemaakt over hoe we het zouden gaan doen bij Feyenoord?" De Jong vertelde Stam dat er niets zou veranderen, maar de bestuurder stapte even later ook op. "Lekker dan, dacht ik. Wat zouden de consequenties zijn?", kijkt de oud-verdediger terug op de turbulente zomermaanden in Rotterdam.

Stam heeft door alle veranderingen weleens getwijfeld over zijn toekomst als trainer van Feyenoord. "Als de afspraken ineens anders worden dan ze waren, schiet dat wel even kort door je hoofd, ja. Maar tegelijkertijd was ik net begonnen met die groep en hen wilde ik niet zomaar in de steek laten." Feyenoord hervat het Europa League-avontuur donderdag met een uitwedstrijd tegen Young Boys.