Atlético verlengt rampzalige reeks van Peter Bosz in Champions League

Atlético Madrid heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in Groep D van de Champions League. Het team van Diego Simeone was met minimaal verschil te sterk voor het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, door toedoen van Álvaro Morata: 1-0. Het is voor Bayer de derde nederlaag in evenveel groepsduels en Bosz wacht na negen duels nog altijd op zijn eerste Champions League-zege in zijn trainersloopbaan.

In acht van de elf voorgaande duels aan de visite van Bayer moest Atlético genoegen nemen met een doelpuntloze ruststand en dat was ook dinsdagavond het geval. De eerste 45 minuten in het Wanda Metropolitano hielden niet over. Het team van Simeone probeerde aanvankelijk de turbo aan te zetten, maar na een periode van enkele kansen voor Bayer vervaagde de thuisploeg en uiteindelijk ook het team van Bosz, dat meer de bal had, tot aan de rust.

Het ontbrak de ploegen van Simeone en Bosz aan creativiteit in de eerste 45 minuten. Met name de middenvelders van Atlético waren niet in staat om Ángel Correa in stelling te brengen. Atlético kreeg bovendien al vroeg in de wedstrijd met een domper te maken. José Maria Giménez raakte na nog geen kwartier spelen geblesseerd en moest zich laten vervangen door Mario Hermoso.

Ook in de tweede helft was het spel van Atlético en Bayer uiterst bedenkelijk, al ging de wedstrijd ietwat meer op en neer en kwamen de gevaarlijkste momenten uiteindelijk voor rekening van de thuisploeg. Diego Costa faalde na goed voorbereidend werk van Kieran Trippier en na iets meer dan een uur spelen verrichtte Lukas Hradecky een fraaie redding op een van richting veranderde inzet van Héctor Herrera.

Atlético toonde meer intensiteit in het spel, al had Bayer meer balbezit. Het was uiteindelijk het team van Simeone dat twaalf minuten voor tijd toesloeg. Na een uitstekende voorzet van Renan Lodi kopte Morata, die enkele minuten eerder voor Koke was ingevallen, de winnende treffer achter Hradecky; 1-0. Daar had Bayer, dat nul punten uit drie duels heeft, niet van terug. Atlético gaat met zeven punten aan kop in Groep D en wacht af wat het duel tussen Juventus (vier punten) en Lokomotiv Moskou (drie punten) oplevert.