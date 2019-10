Daley Blind: ‘Lijkt wel alsof deze discussie elke wedstrijd terugkomt’

Daley Blind maakt zich niet al te druk over de aanstaande confrontatie met Tammy Abraham, de pijlsnelle aanvaller van Chelsea. De aanvoerder van Ajax weerlegt de suggestie dat hij niet over voldoende snelheid zou beschikken. Blind verwijst naar de prestaties van Ajax in drie recente topwedstrijden in competitieverband en in de Champions League, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag slechts een doelpunt incasseerde.

"Dat was bij Lille OSC, Valencia en PSV ook zo. Zo loopt er bij iedere ploeg wel een snelle speler rond. Het lijkt wel of deze discussie elke wedstrijd terugkomt", stelt Blind dinsdagmiddag op een persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Chelsea van woensdag. "We verdedigen en vallen aan als elftal. Goed opstellen achterin kan al een hoop voorkomen." Blind krijgt tegen the Blues waarschijnlijk te maken met Tammy Abraham als directe tegenstander. De Chelsea-spits kwam deze jaargang al tot negen doelpunten.

Blind weet dat Abraham in topvorm verkeert, maar de Ajacied kijkt niet met angst uit naar het bezoek van Chelsea aan Amsterdam. "Hij doet het momenteel erg goed en heeft ook al vaak gescoord. Mijn voorbereiding op de wedstrijd zal echter niet opeens heel anders zijn. Ik kijk niet alleen naar hun spits, maar het hele elftal." Blind wordt woensdag waarschijnlijk geassisteerd door Joël Veltman, die zich tegenover NUsport uitliet over Abraham. "Ik heb vooral naar hun spits gekeken, de 22-jarige Tammy Abraham. Hij is een paar keer verhuurd, maar doet het nu heel goed."

Nederlandse clubs hebben het in Europees verband doorgaans erg moeilijk tegen opponenten uit Engeland en Blind denkt te weten waarom dat zo is. "Het fysieke gedeelte speelt zeker mee. Het tempo in de Premier League ligt vaak hoger gedurende een wedstrijd. Daar hebben clubs uit Nederland toch vaak moeite mee." Ajax, met zes punten uit de eerste twee Champions League-duels, staat woensdag voor de allereerste keer tegenover Chelsea in een officieel duel.