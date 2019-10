Ten Hag sluit terugkeer niet uit: ‘Maar ik ben bijna vijftig en geen dromer'

Erik ten Hag werkte tussen 2013 en 2015 als trainer van het tweede elftal bij Bayern München. De 49-jarige oefenmeester kwam vervolgens via FC Utrecht bij Ajax terecht, waar hij sinds eind december 2017 in dienst is. In gesprek met Kicker sluit Ten Hag niet uit dat hij ooit nog terugkeert bij der Rekordmeister.

“Ik ben nooit op jacht. Toch sluit ik niks uit. Maar ik ben bijna vijftig en geen dromer. Het komt of het komt niet. Ik ben totaal gelukkig bij Ajax, al weet ik ook dat ik niet hier nog tien jaar zal werken. Er komt een dag dat we afscheid van elkaar nemen”, vertelt Ten Hag, wiens contract bij Ajax nog loopt tot medio 2022. Hij noemt het een ‘privilege’ om werkzaam te mogen zijn bij de Amsterdammers.

“Er zijn maar een aantal topclubs in Europa en Ajax is er een van”, gaat de oefenmeester verder. In 2013 verruilde Ten Hag Go Ahead Eagles voor Bayern München, waar hij onder Josep Guardiola als trainer van het tweede elftal werkte. “Het was belangrijk om bij een club als Bayern München aan de slag te gaan, waar Guardiola op dat moment werkte. Matthias Sammer (destijds de sportief eindverantwoordelijke bij Bayern, red.) werkte met een strategische aanpak en mentaliteit, dat zag je terug bij de club.”

Ten Hag werd vorig jaar gelinkt aan een dienstverband bij Bayern München, toen trainer Niko Kovac behoorlijk onder druk stond. De huidige trainer van Ajax werd afgelopen zomer ook gelinkt aan Chelsea, dat woensdag de opponent is in de Champions League. The Blues kozen er echter voor om Frank Lampard aan te stellen als de opvolger van de naar Juventus vertrokken Maurizio Sarri.