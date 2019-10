Discussie bij FOX Sports na ‘slecht interview’ met PSV-aanvoerder Rosario

PSV zal de wedstrijd tegen FC Utrecht snel willen vergeten. Voor het eerst in de historie van de Eredivisie incasseerden de Eindhovenaren twee directe rode kaarten in een wedstrijd: Nick Viergever en Jorrit Hendrix moesten inrukken na harde charges op respectievelijk Bart Ramselaar en Simon Gustafson. Op het veld had Pablo Rosario het idee dat de spelers voor de bal gingen, wat leidde tot een volgens Hugo Borst 'slecht interview' van de aanvoerder bij FOX Sports.

"Na die rode kaarten was het gedaan. Volgens mij kwam hij (Viergever, red.) iets te laat, maar ging hij voor de bal. Dat vond ik zuur. Daarna krijg je weer een rode kaart en speel je eigenlijk tegen jezelf", luidt de eerste conclusie van Rosario na de 3-0 nederlaag. Hij voegt eraan toe dat PSV in de eerste helft niet veel problemen kende, zonder zelf veel gevaar te stichten. "Je ziet hoe ze verdedigden: compact en soms kwamen ze er goed uit, maar ze creëerden niet veel. In de tweede helft geven we de 1-0 weg."

"Daarna werden wakker en kregen we kansen, maar het lukte net niet. Dan krijgen we die eerste rode kaart. Zoals ik het heb beleefd, ging hij (Viergever) vol voor de bal en was hij te laat. Maar jullie kunnen de beelden zien. Als hij zijn enkel raakt, dan is het zo. Ik zie alleen dat hij voor de bal gaat. Daarna krijgen we de tweede gele kaart. Als jullie zeggen dat hij (Hendrix, red.) vol op zijn voet stond, dan is dat zo. Wij ervaren dat anders op het veld. De beelden spreken voor zich en die zullen wij ook bekijken", aldus Rosario.

Borst concludeert na het interview dat de middenvelder 'wel een mediatraininkje nodig heeft'. "Om te beginnen vind ik het voor een aanvoerder van PSV een slecht interview", stelt de analist. "Zeiken over die kaarten, dat de spelers voor de bal gingen... het waren benenbrekers.” Presentatoren Jan-Joost van Gangelen en Aletha Leidelmeijer benadrukken vervolgens dat Rosario de beelden niet heeft gezien, maar daar raakt Borst niet door overtuigd. “Het is leuk dat jullie het voor hem opnemen. Als dat het niveau is van een voetballer van een Nederlandse topclub die jullie te woord staat, en als jullie dat goed vinden, dan heb je mijn zegen."

Volgens de tafelgast had het interview een andere insteek moeten hebben dan het bespreken van de rode kaarten. "Hier gaat de wedstrijd helemaal niet om. Misschien moet je het ook Pascal Kamperman verwijten, zonder dat ik dat negatief bedoel. Eigenlijk moet je vragen: ‘Hadden jullie niet meer risico moeten nemen door het middenveld anders te positioneren?’ In plaats van twee van die brekers (Hendrix en Rosario, red.), moet je Érick Gutiérrez neerzetten. Dan creëer je in de eerste helft misschien drie kansen. Hier moet je geen vragen over stellen. Kom voetbalinhoudelijk tot een goed interview."