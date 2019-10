Real Madrid lijdt eerste competitienederlaag vlak voor bezoek aan Turkije

Real Madrid is zijn ongeslagen status in LaLiga kwijt. Het team van Zinédine Zidane ging zaterdagavond op bezoek bij promovendus Real Mallorca met minimaal verschil onderuit: 1-0. Door de nederlaag op het eiland is Real Madrid ook de koppositie kwijtgeraakt aan Barcelona, dat ’s middags bij Eibar (0-3) won en een punt meer heeft: negentien om achttien. Real Mallorca ruilt de degradatiezone in voor een voorlopige veertiende plaats.

In een onderhoudende eerste helft had Real Mallorca niet veel tijd nodig om aan de leiding te gaan. Na zes minuten spelen zocht Lago Junior op snelheid op de rand van het strafschopgebied het duel met Ádrian Odriozola op, week hij uit naar rechts en werkte hij de bal met een krul in de verste hoek achter Thibaut Courtois: 1-0. Luttele minuten later werkte ook Ante Budimir de bal tegen de touwen, maar het doelpunt ging wegens buitenspel niet door.

Real Madrid slaagde er naarmate de eerste helft vorderde in om beetje bij beetje beter in de wedstrijd te komen, onder leiding van een actieve Vinicius Junior, terwijl de thuisploeg juist minder gevaarlijk oogde en vaak alleen maar kon tegenhouden. De beste kans voor het team van Zidane voor rust kwam na nog geen half uur spelen op naam van Benzema. Na een pass van James Rodriguez werkte hij de bal op het aluminium.

Mallorca liet in de openingsfase van de tweede helft de bal aan Real Madrid, maar al snel zocht het team van Vicente Moreno meer de duels op. De thuisploeg werd zelden gevaarlijk, maar ook het team van Zidane kon in offensief opzicht amper imponeren. Manolo Reina keerde een schot van Benzema en zag een vrije trap van Sergio Ramos het doel missen.

Juist op het moment dat Real Madrid verticaler leek te gaan voetballen, kreeg Odriozola een tweede gele kaart voor een overtreding op Lago Junior. Met een man minder op het veld slaagden de bezoekers er niet in om de eerste nederlaag in LaLiga af te wenden. Real Madrid speelt komende dinsdag in de Champions League bij Galatasaray en de eerstvolgende wedstrijd in LaLiga is over elf dagen in eigen huis tegen streekgenoot Leganés.