Schitterende goal redt Valencia en Jasper Cillessen bij Atlético Madrid

Het duel tussen Atlético Madrid en Valencia in LaLiga heeft geen winnaar opgeleverd. De ploegen van Diego Simeone en Albert Celades hielden elkaar in het Wanda Metropolitano op een gelijkspel: 1-1. Door de remise komt Atlético op zestien punten; drie minder dan koploper Barcelona. Valencia staat met dertien punten voorlopig op een zesde plek in LaLiga.

Atlético werkte een goede eerste helft af, al had het team van Simeone wel de VAR nodig om het scorebord in beweging te krijgen. Elf minuten voor rust wilde Álvaro Morata de bal op de rand van het strafschopgebied voorzetten, maar het leer ging tegen de hand van Denis Cheryshev. De VAR wees Adrián Cordero Vega op de situatie, waar de scheidsrechter na het bekijken van de beelden naar de stip wees. Oog in oog met Jasper Cillessen schoot Diego Costa vanaf elf meter de openingstreffer tegen de touwen.

Atlético had met een ruimere voorsprong de kleedkamers kunnen opzoeken. Een inzet van Saúl Ñiguez ging maar net naast, terwijl Morata en Diego Costa slordig met de geboden kansen omsprongen. Valencia probeerde tegengas te bieden, maar het ontbrak aan een speler die Maxi Gómez in stelling kon brengen. De beste kans voor los Che in het eerste bedrijf was voor Ferrán Torres, die net te laat kwam om een pass van Cheryshev te verzilveren.

Het team van Simeone kwam zeven minuten na rust goed weg toen Cheryshev kracht boven precisie verkoos en de bal hard op het aluminium mikte. De Argentijn greep in en haalde Mario Hermoso en Thomas Partey naar de Kant, ten faveure van Thomas Lemar en Renan Lodi. Atlético probeerde meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar mede dankzij een actievere Dani Parejo bood Valencia goed tegenstand.

Cillessen hield Valencia op de been door een vrije trap van Lemar te keren en had ook een antwoord op een schot van Santiago Arias. Een kwartier voor tijd kon geen enkele Colchonero een schitterende actie van Joao Félix verzilveren. Negen minuten voor tijd viel de 1-1: Jan Oblak had geen antwoord op een schitterende vrije trap van Parejo in de kruising. De Sloveen voorkwam niet veel later dat Parejo ook de 1-2 maakte. De invalbeurt van Lee Kang-in duurde slecht tien minuten, omdat hij na ingrijpen van de VAR rood kreeg voor een grove overtreding van achteren op Arias.