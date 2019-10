‘Ajax-talent Brobbey sprak met bondscoach Ghana over interlandcarrière’

De talentvolle Ajax-spits Brian Brobbey heeft volgens Ajax Showtime een gesprek achter de rug met James Kwesi Appiah, de bondscoach van Ghana. De zeventienjarige aanvaller beschikt over een Nederlands en Ghanees paspoort, waardoor hij zijn interlands in de toekomst voor het Afrikaanse land zou kunnen afwerken.

De bondscoach zou Brobbey gepolst hebben voor een interlandloopbaan in het shirt van Ghana. Daarbij zou Appiah de plannen voor de komende jaren hebben uitgelegd, met oog op de Afrika Cup van 2021 en het WK van 2022 in Qatar. Het is onbekend hoe Brobbey tegenover een carrière als Ghanees international aankijkt. Hij is geboren in Nederland en is Nederlands jeugdinternational. Het WK Onder-18 in Brazilië van later deze maand moet hij door een blessure aan zich voorbij laten gaan.

De Ghanese bond hoopt verschillende talenten met een dubbel paspoort aan zich te binden. Appiah hoeft in ieder geval niet aan te kloppen bij Myron Boadu. De AZ-spits heeft Ghanese ouders, maar wil voor het Nederlands elftal spelen. "Ghana heeft nog niet bij me aangeklopt en ik heb goede ervaringen met de Nederlandse jeugdteams. Dus daar ligt mijn prioriteit. Ik ga voor het Nederlands elftal", aldus Boadu eerder tegen Voetbal International.