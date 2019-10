Van der Sar: ‘Ik had in 2001 voor veel grotere clubs dan Fulham kunnen kiezen’

Edwin van der Sar kende een roemruchte carrière als doelman, maar in de zomer van 2001 zat zijn loopbaan enigszins in het slop. De Nederlander stond op dat moment onder contract bij Juventus, dat na twee teleurstellende jaren besloot om Gianluigi Buffon als vervanger voor Van der Sar aan te trekken. Daarop besloot de huidig algemeen directeur van Ajax om naar Fulham te verkassen.

Een opvallende keuze, want Fulham was net gepromoveerd naar de Premier League en stond dus bepaald niet te boek als een hoogvlieger. "Ik had twee andere opties met Liverpool en Borussia Dortmund", onthult Van der Sar tegenover T-online. "Maar beide clubs aarzelden een beetje, dus uiteindelijk koos ik voor Fulham."

Daar zou Van der Sar vier seizoenen blijven, om in 2005 te tekenen bij Manchester United. "Ik heb daar zes geweldige jaren gehad." In de Duitse pers wordt de oud-keeper verder gevraagd naar zijn mening over wie de eerste doelman van die Mannschaft moet zijn, Manuel Neuer of Marc-André ter Stegen. "Gelukkig ben ik niet de coach van het Duitse elftal, dus ik hoef daar gelukkig geen antwoord op te geven."

"Wat ik wel kan zeggen is dit: ze zijn allebei extreem goede keepers. De bondscoach van Duitsland zal uiteindelijk beslissen welke van de twee het best in het systeem past." Inmiddels is Van der Sar directeur bij Ajax, waarmee hij vorig seizoen tweemaal Bayern München tegenkwam in de Champions League. "Of Bayern dit jaar kan winnen? Het zal moeilijk worden. We hebben vorig seizoen met Ajax gemerkt dat er heel veel goede ploegen zijn."