Koeman pleit Van Dijk vrij en wijst twee schuldigen aan van tegentreffer

Ronald Koeman kon na afloop van het gewonnen EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (1-2) onmogelijk tevreden zijn over de tweede helft van Oranje. De bondscoach zag zijn ploeg na rust onnodig een tegendoelpunt incasseren en legde na afloop bij zowel de NOS als FOX Sports de vinger op de zere plek.

"De tegengoal kan altijd vallen, maar de manier waarop kan niet vind ik", aldus Koeman. "Misschien denken ze dat Virgil van Dijk alles kan, dat kan niet altijd. Er staan drie aanvallers tegen twee verdedigers. Daley Blind blijft aan de buitenkant, die moet veel meer naar binnen 'knijpen'. En Frenkie de Jong moet ook meer doen. Dan maar met zijn man mee, hij moet zien dat we anders in ondertal komen. We staan ook veel te ver terug als verdediging, je moet veel meer de lijn van de zestienmeter houden."

Oranje zocht na 45 minuten met een 0-2 voorsprong de kleedkamer op. Toch kreeg Nederland het nog lastig. "In de rust verwacht ik niet dat ik een type als Marten de Roon nog moet brengen om wat meer discipline en wat meer rust op het middenveld te krijgen." Koeman verdedigde zijn behoudende wissels na het tegendoelpunt van Wit-Rusland. "Ik vind dat je als trainer alles moet doen om te winnen en soms is dat risico nemen met een extra aanvaller, en soms vraagt een wedstrijd om meer degelijkheid. Met Luuk de Jong en Marten kregen we er ook twee koppers bij, die we niet veel in het veld hadden staan. Ik vind dat je moet wisselen op basis van hoe de wedstrijd verloopt en om de wedstrijd te winnen."

Koeman vindt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt met het opstellen van rechtsback Joël Veltman in plaats van Denzel Dumfries. "Dat vind ik wel. De tussenstand bij rust bewijst dat ook." De oefenmeester was niet geheel tevreden over zijn ploeg, maar vindt het resultaat uiteindelijk het belangrijkst. "Ik ben niet boos. Er zijn altijd verbeterpunten, maar we hebben wederom deze periode zes punten behaald. We weten dat het allemaal beter moet, maar dit soort wedstrijden moet je winnen. Je kunt ervan uitgaan dat we nu geplaatst zijn, maar we moeten eerst nog een punt bij Noord-Ierland halen, of anders kunnen we het thuis afmaken."