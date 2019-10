Wens van Sergio Ramos in 2020 zal Real Madrid hoofdbrekens bezorgen

Sergio Ramos ontkent niet dat hij de intentie heeft om volgend jaar zomer aan de Olympische Spelen in Tokio deel te nemen. De Spaanse kwaliteitskrant El Mundo publiceerde afgelopen week dat de verdediger van Real Madrid volgend jaar niet alleen het EK wil spelen maar ook het mondiale evenement in Tokio absoluut als dispensatiespeler wil meemaken.

“Het is nog te vroeg om over zo’n mooi evenement te praten”, reageerde Ramos zaterdag na de 1-1 remise in en tegen Noorwegen, in het kader van de EK-kwalificatie. “Iedereen zou graag erheen willen als de mogelijkheid zich zou voordoen. Niemand zou ‘nee’ zeggen. Het idee is mooi, maar het duurt nog wel even en we zullen zien wat er gebeurt.”

Spanje kwalificeerde zich via het EK Onder-21 voor het voetbalevenement op de Olympische Spelen, dat tussen 22 juli en 8 augustus wordt gehouden. Het nationale elftal van Roberto Moreno heeft plaatsing voor het EK, dat tussen 12 juni en 12 juli wordt gehouden, binnen handbereik. Deelname aan beide toernooien lijkt onwaarschijnlijk voor Ramos, daar de verdediger amper rust zou hebben én hij het eerste deel van de voorbereiding van Real Madrid op het nieuwe seizoen zou missen.

Ramos groeide zaterdag in Oslo uit tot recordinternational van Spanje. Met 168 interlands ging hij Iker Casillas, 167 interlands, voorbij. De wedstrijd van dinsdag tegen Zweden moet hij aan zich voorbij laten gaan. Hij kreeg tegen Noorwegen een gele kaart voor commentaar op de leiding en moet een schorsing uitzitten.