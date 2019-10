Ajax krijgt complimenten uit Duitsland: ‘Onze filosofie is vergelijkbaar’

Thiago Alcántara is bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van Bayern München en de controlerende middenvelder voelt zich na al die jaren nog steeds thuis bij der Rekordmeister. Thiago houdt enorm van de voetbalfilosofie die Bayern hanteert, in zijn optiek vergelijkbaar met die van zowel Ajax als Barcelona.

"Bayern is een grote club met een centrale gedachte. Dat is heel belangrijk", stelt Thiago in een uitgebreid interview op de website van de Duitse kampioen. "Kijk bijvoorbeeld naar Ajax, die hebben sinds de dagen van Johan Cruijff hun eigen filosofie. Barcelona heeft die voetbalvisie overgenomen toen Cruijff daar ging werken en beide clubs werken al decennialang volgens dezelfde filosofie."

"Bayern vertegenwoordigt een grote familie, dat is echt uniek", verlegt Thiago de aandacht naar zijn werkgever. "En wij hebben het laatste decennium ook volgens een bepaalde filosofie gewerkt, eentje die te vergelijken is met die van Barcelona en Ajax. Wij willen ook altijd de bal hebben en dominant spelen. Deze club moet ook altijd op zoek blijven naar spelers die in dat plaatje passen. Niet alleen voor het eerste elftal, maar ook voor de jeugdopleiding."

Karl-Heinz Rummenigge: 'Carlo Ancelotti bleef zelfs in de allermoeilijkste situaties kalm'

Thiago werkte bij Barcelona en Bayern enkele jaren samen met Josep Guardiola en de middenvelder heeft de huidige manager van Manchester City nog steeds hoog zitten. "Barcelona speelde onder Guardiola het beste voetbal van de afgelopen twintig jaar. De fans raakten echt in vervoering dat van elftal. Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta. Fysiek gezien niet erg sterke spelers, maar zo intelligent en vol van klasse." Thiago maakte in 2013 voor 25 miljoen euro de overstap van Barcelona naar Bayern.

De 28-jarige middenvelder krijgt regelmatig te horen dat hij niet thuis geeft in de topwedstrijden van Bayern, iets dat hem een vreemd gevoel bezorgt. "In de zes jaar dat ik hier ben zijn we telkens kampioen geworden. Daarnaast hebben we driemaal de Duitse beker veroverd en stonden we vier keer in de halve finale van de Champions League. Ik heb respect voor de mening van andere mensen, maar ik ga er verder niet op in. Ik laat liever mijn voeten spreken."